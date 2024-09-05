Путін назвав "своїм фаворитом" на виборах у США Байдена, але його "зняли з гонки"

Росія на виборах президента США буде підтримувати Камалу Гарріс. Очільник Кремля відзначив її "заразливий" сміх і поскаржився, що Дональд Трамп під час свого президентства вводив багато санкцій щодо РФ.

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"Фаворитом" Росії на виборах у США, які відбудуться у листопаді 2024 року, був чинний президент США Джо Байден, однак він вийшов із передвиборчих перегонів. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на Східному економічному форумі, повідомляють "РИА Новости".

Тепер Москва буде підтримувати Камалу Гарріс, як "рекомендував" Байден.

"Я говорив, у нас фаворитом був, якщо можна так сказати, чинний президент пан Байден. Його зняли з гонки, але він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. От і ми теж так зробимо, будемо її підтримувати", — сказав іронічно російський президент.

Путін відзначив "заразливий" сміх кандидатки в президенти США від Демократичної партії.

"Вона так виразно і заразливо сміється, що це свідчить про те, що в неї все добре", — додав лідер Кремля.

Він зауважив, що опонент Гарріс на виборах Дональд Трамп, коли був президентом США, "ввів стільки всіляких обмежень і санкцій щодо Росії, скільки до нього жоден президент раніше не вводив". Путін висловив сподівання, що Гарріс у разі обрання "утримається від таких дій".

Які санкції вводив Трамп щодо Росії

2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав санкції щодо Росії, які передбачали штрафні заходи в тому числі й для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

6 квітня 2018 року адміністрація Трампа запровадила фінансові санкції проти 38 осіб та установ з Росії через "недобропорядну діяльність" Російської Федерації та спроби зруйнувати лад в демократичних країнах.

Нагадаємо, 17 липня кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не є прихильником обмежень, коли коментував можливість послаблення санкцій проти РФ. В інтерв'ю Bloomberg він пригадав про хороші відносини з президентом Путіним.

10 вересня відбудуться дебати кандидатів в президенти США. Камала Гарріс і Дональд Трамп погодили їх проведення. Згідно з домовленостями, їхні мікрофони мають бути увімкнені протягом усього заходу.