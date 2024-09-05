Путин назвал "своим фаворитом" на выборах в США Байдена, но его "сняли с гонки"

Россия на выборах президента США будет поддерживать Камалу Харрис. Глава Кремля отметил ее "заразительный" смех и пожаловался, что Дональд Трамп во время своего президентства вводил много санкций в отношении РФ.

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"Фаворитом" России на выборах в США, которые состоятся в ноябре 2024 года, был действующий президент США Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, сообщают "РИА Новости".

Теперь Москва будет поддерживать Камалу Харрис, как "рекомендовал" Байден.

"Я говорил, у нас фаворитом был, если можно так сказать, действующий президент господин Байден. Его сняли из гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать", — сказал иронично российский президент.

Путин отметил "заразительный" смех кандидата в президенты США от Демократической партии.

"Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо", — добавил лидер Кремля.

Он отметил, что оппонент Харрис на выборах Дональд Трамп, когда был президентом США, "ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил". Путин выразил надежду, что Харрис в случае избрания "воздержится от таких действий подобного рода".

Какие санкции вводил Трамп в отношении России

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал санкции в отношении России, которые предусматривали штрафные меры в том числе и для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

6 апреля 2018 года администрация Трампа ввела финансовые санкции против 38 лиц и учреждений из России из-за "недобропорядочной деятельности" Российской Федерации и попытки разрушить порядок в демократических странах.

Напомним, 17 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником ограничений, когда комментировал возможность ослабления санкций против РФ. В интервью Bloomberg он вспомнил о хороших отношениях с президентом Путиным.

10 сентября состоятся дебаты кандидатов в президенты США. Камала Харрис и Дональд Трамп согласовали их проведение. Согласно договоренностям, их микрофоны должны быть включены на протяжении всего мероприятия.