Три вбрання і порцелянова тіара: як пройшло весілля супермоделі Маріякарли Босконо

Обранцем улюблениці модних дизайнерів став олімпійський стрибун з жердиною Клаудіо Стеккі.

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44-річна топмодель Маріякарла Босконо і 32-річний стрибун з жердиною Клаудіо Стеккі зіграли весілля на Сицилії. Під час розкішної церемонії супермодель змінила три особливих вбрання, кожне з яких було створено особисто для неї. Про це пише Vogue.

Маріякарла зізналася, що з Клаудіо вони зустрілися в той момент свого життя, коли жоден з них не шукав побачень. І все ж для супермоделі це було "кохання з першого погляду".

Маріякарла Босконо і Клаудіо Стеккі

"Ми не могли зустрічатися, тому що завжди були в різних місцях. Він ділив свій час між Римом і Флоренцією і багато подорожував, поки я була в Нью-Йорку. Ми закохалися, як у старі часи — по листуванню, відправляючи записки і листи", — модель розповіла, що вони годинами базікали телефоном, а вранці вона прокидалася в надії знайти від нього повідомлення.

На церемонії, яка відбулася в Багерії, маленькому містечку на Сицилії, Маріякарла змінила кілька розкішних вбрань.

Маріякарла Босконо Фото: Instagram ladyfag

Весільна сукня Dolce & Gabbana Alta Moda була пошита на замовлення з мережива і перероблених вінтажних сицилійських тканин. Накидка, одягнена на церемонію, була зроблена з 2000 метрів плісированих смуг тюлю і її притримувала тіара з порцелянових квітів, прикрашених дрібними кристалами. Протягом дня Маріякарла носила три різні образи, включно з чобітьми-панчохами з еластичного тюлю, розшитими квітами.

Маріякарла Босконо Фото: Instagram ladyfag

"Сукня з'явилася, тому що моя стилістка Рамона і я не були зацікавлені в якомусь конкретному бренді або конкретній сукні, а скоріше в історії, яку ми хотіли розповісти про весілля", — сукню модель створювала разом із Доменіко Дольче, який сам родом із Сицилії.

А наречений вибрав костюм від Zegna і вінтажну діамантову брошку.

Маріякарла Босконо і Клаудіо Стеккі Фото: Instagram ladyfag

Весілля відбулося на віллі Вальгуарнера в Багерії, яка належить місцевій аристократичній сім'ї, главою якої є княгиня Вітторія Алліата ді Віллафранка.

Церемонію провела Наталія Водянова, близька подруга пари.

Меню складалося виключно з сицилійських страв, приготованих з місцевих сезонних продуктів. Весільний торт приготували в монастирі, де дотримуються 100-річного секретного рецепта. Доповненням до страв стали вишукані вина з Berlucchi, історичної виноробні, яка веде свою історію з 1600-х років.

Маріякарла Босконо і Клаудіо Стеккі Фото: Instagram ladyfag

У списку гостей було багато знайомих облич зі світу моди: дизайнери Раф Сіммонс і Ріккардо Тіші, моделі Ріанн Ван Ромпей і Вітторія Черетті, яка зараз зустрічається з Леонардо Ді Капріо.

Нагадаємо, Вітторія і Леонардо Ді Капріо зберігають мовчання і не коментують свій роман. Тим часом актор уже познайомив модель зі своїми друзями, а сама Вітторія вже кілька місяців носить обручку, яку журналісти таблоїдів вважають свідченням заручин.