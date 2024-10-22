Три наряда и фарфоровая тиара: как прошла свадьба супермодели Мариякарлы Босконо

Избранником любимицы модных дизайнеров стал олимпийский прыгун с шестом Клаудио Стекки.

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44-летняя топ-модель Мариякарла Босконо и 32-летний прыгун с шестом Клаудио Стекки сыграли свадьбу на Сицилии. Во время роскошной церемонии супермодель сменила три особенных наряда, каждый из которых был создан лично для нее. Об этом пишет Vogue.

Мариякарла призналась, что с Клаудио они встретились в тот момент своей жизни, когда ни один из них не искал свиданий. И все же для супермодели это была "любовь с первого взгляда".

Мариякарла Босконо и Клаудио Стекки

"Мы не могли встречаться, потому что всегда были в разных местах. Он делил свое время между Римом и Флоренцией и много путешествовал, пока я была в Нью-Йорке. Мы влюбились, как в старые времена — по переписке, отправляя записки и письма", — модель рассказала, что они часами болтали по телефону, а по утрам она просыпалась в надежде найти от него сообщение.

На церемонии, которая прошла в Багерии, маленьком городке на Сицилии, Мариякарла сменила несколько роскошных нарядов.

Мариякарла Босконо Фото: Instagram ladyfag

Свадебное платье Dolce & Gabbana Alta Moda было сшито на заказ из кружева и переработанных винтажных сицилийских тканей. Накидка, надетая на церемонию, была сделана из 2000 метров плиссированных полос тюля и ее придерживала тиара из фарфоровых цветов, украшенных мелкими кристаллами. В течение дня Мариякарла носила три разных образа, включая сапоги-чулки из эластичного тюля, расшитые цветами.

Мариякарла Босконо Фото: Instagram ladyfag

"Платье появилось, потому что моя стилистка Рамона и я не были заинтересованы в каком-то конкретном бренде или конкретном платье, а скорее в истории, которую мы хотели рассказать о свадьбе", — платье модель создавала вместе с Доменико Дольче, который сам родом с Сицилии.

А жених выбрал костюм от Zegna и винтажную бриллиантовую брошь.

Мариякарла Босконо и Клаудио Стекки Фото: Instagram ladyfag

Свадьба прошла на вилле Вальгуарнера в Багерии, которая принадлежит местной аристократической семье, главой которой является княгиня Виттория Аллиата ди Виллафранка.

Церемонию провела Наталья Водянова, близкая подруга пары.

Меню состояло исключительно из сицилийских блюд, приготовленных из местных сезонных продуктов. Свадебный торт был приготовлен в монастыре, где следуют 100-летнему секретному рецепту. Дополнением к блюдам стали изысканные вина из Berlucchi, исторической винодельни, которая ведет свою историю с 1600-х годов.

Мариякарла Босконо и Клаудио Стекки Фото: Instagram ladyfag

В списке гостей было много знакомых лиц из мира моды: дизайнеры Раф Симмонс и Риккардо Тиши, модели Рианн Ван Ромпей и Виттория Черетти, которая сейчас встречается с Леонардо Ди Каприо.

Напомним, Виттория и Леонардо Ди Каприо хранят молчание и не комментируют свой роман. Между тем актер уже познакомил модель со своими друзьями, а сама Виттория уже несколько месяцев носит кольцо, которое журналисты таблоидов считают свидетельством помолвки.