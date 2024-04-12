Новий рівень стосунків: Леонардо Ді Капріо привів Вітторію Черетті на вечерю з друзями

У ресторані до парочки приєднався найкращий друг Лео — актор Тобі Магуайр. Раніше він своїх подружок із ним не знайомив.

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Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті явно вивели свої стосунки на новий рівень. Актор привів свою дівчину на вечерю з близьким другом — Тобі Магуайром. Про це пише Daily Mail.

Увечері в четвер група знаменитостей попрямувала до ресторану Funke в Беверлі-Гіллз. 25-річна супермодель і 49-річний Леонардо прибули до ресторану окремо. І Лео, як зазвичай, намагався сховатися за бейсболкою і маскою.

Леонардо Ді Капріо намагався заховати обличчя

Зірка "Людини-павука" Тобі та Вітторія з подругою від папараці не ховалися.

Леонардо раніше спровокував чутки про заручини з Вітторією, коли минулого місяця вона продемонструвала каблучку на безіменному пальці. Про ймовірні заручини написали всі таблоїди, але пізніше з'ясувалося, що каблучка стара і модель уже носила її раніше.

Леонардо Ді Капріо, Вітторія Черетті та Тобі Магуайр разом сходили на вечерю

Уперше про роман між Леонардо і Вітторією заговорили влітку 2023 року. Вона набагато молодша за актора, як і всі його попередні подружки, і вже наблизилася до "небезпечного" рубежу. Раніше Ді Капріо розлучався з дівчатами до або після того, як їм виповнювалося 25 років.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Раніше він зустрічався з Жизель Бюндхен, Бар Рафаелі, Камілою Морроне і Джіджі Хадід, кожній з яких було близько 25 років або менше, коли вони були пов'язані з актором. Коли сам Лео був молодшим, це не так привертало увагу, але тепер цю його дивну особливість обговорюють все частіше й частіше. Актор ніколи не був одружений і у нього немає дітей. Він також вкрай рідко обговорює своє особисте життя. Тож журналісти таблоїдів зазвичай можуть тільки здогадуватися, наскільки серйозні його стосунки з тією чи іншою дівчиною.

Ситуацію навіть прокоментувала колишня подруга Г'ю Гефнера Крістал Гефнер, сказавши, що "Лео Ді Капріо перетворюється на нового Гефа".

"Дівчата молодшають, і я така: "О Боже, це погано виглядає", — пожартувала вона.

Що стосується дружби з Тобі Магуайром, то Лео потоваришував з ним ще в 1990-х, коли вони обидва ще були дітьми. Вони навіть носять однакові кулони, демонструючи тим самим приналежність до так званої "вовчої зграї", їхньої групи друзів, до якої також входять Лукас Гаас, Кевін Конноллі, Вінсент Лареска і Річі Аківа.

Раніше вони називали себе Pussy Posse, але після того, як Леонардо переміг у номінації "Найкращий актор" на "Оскарі" 2016 року, то вирішили перейменуватися.