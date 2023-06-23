Леонардо Ді Капріо і Тобі Магвайр носять однакові підвіски

Актори дружать понад десять років і в них, як виявилося, однакові прикраси.

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Леонардо Ді Капріо і Тобі Магвайр цього тижня були помічені в Парижі. І уважні журналісти виявили, що вони демонструють свою багаторічну дружбу однаковими прикрасами. Про це пише Page Six.

Обидва актори зупинилися в готелі Plaza Athénée у Парижі, і спочатку увагу журналістів привернуло їхнє практично однакове вбрання: чорні бейсболки Los Angeles Dodgers, легкі нейлонові темно-сині куртки та чорні сорочки. А потім виявилося, що в них і однакові кулони із зображенням вовка.

У Леонардо і Тобі однакові кулони

Тим самим Леонардо і Тобі демонструють приналежність до так званої "вовчої зграї", їхньої групи друзів, до якої також входять Лукас Гаас, Кевін Конноллі, Вінсент Лареска і Річі Аківа.

Раніше вони називали себе Pussy Posse, але після того, як Леонардо переміг у номінації "Найкращий актор" на "Оскарі" 2016 року, то вирішили перейменуватися. І зробили це на вечірці.

"Вони буквально вили всю ніч по-вовчому. Вони продовжували скандувати: "Вовча зграя, вовча зграя, вовча зграя!" — розповів один з учасників вечірки.

Ді Капріо і Магвайр, мабуть, перебувають у Парижі на заході з Леброном Джеймсом, який сам може бути членом зграї.

Незрозуміло, коли саме Леонардо і Тобі охазяйнувалися примітними прикрасами, і чи є вони в інших їхніх друзів.

Леонардо і його "вовча зграя"

Але кулон із вовком бачили на шиї зірки "Титаніка", коли він відпочивав із батьками та племінницями на яхті в Італії.

Нагадаємо, Тобі Магвайр і Леонардо Ді Капріо дружать ще з 1980-х, коли, бувши підлітками, зустрілися на прослуховуванні. Тобі і Лео швидко знайшли спільну мову, стали дружити та пообіцяли один одному, що не дозволять роботі стати між ними.

Коли Леонардо запропонували роль Людини-павука у фільмі Сема Реймі, він відмовився від неї на користь Тобі. Разом вони знімаються нечасто, але з'являлися, наприклад, у "Великому Гетсбі" База Лурманна.

Раніше інсайдер розповів правду про стосунки моделі Джіджі Хадід і Леонардо. За його словами, у пари скоріше "дружні стосунки" і вони не хочуть форсувати події.