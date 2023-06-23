Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр носят одинаковые подвески

Актеры дружат более десяти лет и у них, как оказалось, одинаковые украшения.

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Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр на этой неделе были замечены в Париже. И внимательные журналисты обнаружили, что они демонстрируют свою многолетнюю дружбу одинаковыми украшениями. Об этом пишет Page Six.

Оба актера остановились в отеле Plaza Athénée в Париже, и сначала внимание журналистов привлекли их практически одинаковые наряды: черные бейсболки Los Angeles Dodgers, легкие нейлоновые темно-синие куртки и черные рубашки. А потом оказалось, что у них и одинаковые кулоны с изображением волка.

У Леонардо и Тоби одинаковые кулоны

Тем самым Леонардо и Тоби демонстрируют принадлежность к так называемой "волчьей стае", их группе друзей, в которую также входят Лукас Хаас, Кевин Коннолли, Винсент Лареска и Ричи Акива.

Ранее они называли себя Pussy Posse, но после того, как Леонардо победил в номинации "Лучший актер" на "Оскаре" 2016 года, то решили переименоваться. И сделали это на вечеринке.

"Они буквально выли всю ночь по-волчьи. Они продолжали скандировать: "Волчья стая, волчья стая, волчья стая!" — рассказал один из участников вечеринки.

Ди Каприо и Магуайр, по-видимому, находятся в Париже на мероприятии с Леброном Джеймсом, который сам может быть членом стаи.

Неясно, когда именно Леонардо и Тоби обзавелись приметными украшениями, и есть ли они у других их друзей.

Леонардо и его "волчья стая"

Но кулон с волком видели на шее звезды "Титаника", когда он отдыхал с родителями и племянницами на яхте в Италии.

Напомним, Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо дружат еще с 1980-х, когда, будучи подростками, встретились на прослушивании. Тоби и Лео быстро нашли общий язык, стали дружить и пообещали друг другу, что не позволят работе встать между ними.

Когда Леонардо предложили роль Человека-паука в фильме Сэма Рэйми, он отказался от нее в пользу Тоби. Вместе они снимаются нечасто, но появлялись, например, в "Великом Гэтсби" База Лурманна.

Ранее инсайдер рассказал правду об отношениях модели Джиджи Хадид и Леонардо. По его словам, у пары скорей "дружеские отношения" и они не хотят форсировать события.