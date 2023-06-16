Инсайдер раскрыл правду об отношениях Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

В феврале 2023 года сообщалось, что пара разошлась, однако их продолжают замечать на свиданиях.

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Стало известно, что сейчас происходит между Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет US Weekly.

Инсайдер рассказывает, что модель палестинского происхождения и голливудский актер наслаждаются временем вместе после возобновления своего романа.

"У Лео и Джиджи сейчас дружеские, безоговорочные отношения. [Они] так часто путешествуют, поэтому для них лучше всего поддерживать свои отношения открытыми и плавными. Никто из них пока не хочет оседать", — рассказывает источник, близкий к знаменитостям.

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид Фото: Коллаж Focus.ua

28-летняя супермодель и 48-летний актер впервые были замечены на Неделе моды в Нью-Йорке осенью 2022 года. Источник сообщил тогда, что Ди Каприо был заинтригован "очень культурным и образованным взглядом на жизнь" Джиджи Хадид.

После нескольких месяцев отношений в феврале распространилась новость о том, что пара разошлась.

"Джиджи и Лео больше не встречаются", — сообщил источник.

Несмотря на то, что они разошлись, Ди Каприо и Хадид с тех пор неоднократно были замечены вместе на вечеринках и ужинах, в том числе с родителями актера.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид снова провели время вместе.

Также Фокус писал о забавном совете по поводу свиданий от Джиджи Хадид.