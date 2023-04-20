Джиджи Хадид дала забавный совет по поводу свиданий

Своими мыслями звезда подиумов поделилась после того, как ее предполагаемого бывшего бойфренда Леонардо Ди Каприо заметили в компании Ирины Шейк.

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27-летняя американская модель Джиджи Хадид дала совет по поводу свиданий. Звезда подиумов палестинского происхождения обратилась к своим фолловерам в Instagram.

Молодая мама поделилась мыслями после того, как ее бывшего возлюбленного Леонардо Ди Каприо, по слухам, заметили на вечеринке с Ириной Шейк на Coachella-2023.

Хадид опубликовала изображение 87-летней женщины по имени Джун, которая держит табличку с советом по поводу свиданий, просто: "Не делай".

Джиджи Хадид дала совет по поводу свиданий

Смешной пост модели появился после того, как звезду "Титаника", 48 лет, и российскую супермодель, 37, дважды видели на Coachella – сначала на звездном неоновом карнавале в субботу вечером, а затем снова в воскресенье.

Актер выбрал полностью черный образ, состоящий из жакета, футболки и бейсболки, а Шейк собрала свои темные волосы в хвост.

Ходили слухи о том, что Джиджи и Лео встречаются после того, как их впервые заметили вместе в прошлом году, а недавно сообщалось, что они "все еще тусуются вместе" и "наслаждаются компанией друг друга", несмотря на предыдущие сообщения о том, что их роман "закончился".

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Напомним, Джиджи Хадид рассказала о быте с двухлетней дочерью Хай.

Также Фокус писал об особенностях изготовления сари для Джиджи Хадид.