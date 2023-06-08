Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид поужинали в одном ресторане (фото)
О предполагаемом романе между голивудским актером и моделью стало известно осенью 2022 года.
Леонардо Ди Каприо был сфотографирован около шикарного лондонского ресторана, всего за несколько минут до того, как Джиджи Хадид вошла в то же заведение. Об этом пишет PageSix.
48-летний оскароносный актер для семейного ужина со своим отцом Джорджем Ди Каприо и мачехой Пегги Энн Фаррар выбрал ресторан China Tang.
Неясно, действительно ли звезда "Титаника" и его близкие провели время с американской моделью, поскольку бывшая пара вышла из заведения по отдельности с разницей в несколько часов.
По информации таблоида, 28-летняя Джиджи Хадид и Ди Каприо остановились в Лондоне в пятизвездочном отеле Chiltern Firehouse. Они покинули роскошный отель с разницей в 30 минут, прежде чем направились в ресторан.
Хадид для выхода выбрала длинное черное пальто, которое сочетала с черным свитером и черными брюками. Она дополнила образ темными овальными очками и черными туфлями, а свои светлые локоны собрала в небрежный пучок.
Леонардо выбрал свой стандартный ансамбль: черные джинсы, белые кроссовки, черный бомбер, бейсболку и защитную маску.
О предполагаемом романе между звездами стало известно осенью 2022 года. После этого их несколько раз замечали на свиданиях, однако официально они не подтверждали это.
"Джиджи и Лео все еще тусуются и разговаривают, когда им это выходит", — рассказывал источник. "Они оба наслаждаются компанией друг друга и весело проводят время вместе, когда это позволяет их напряженный график".
Напомним, Джиджи Хадид дала забавный совет по поводу свиданий на фоне слухов об отношениях с Леонардо Ди Каприо.
Также Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид посетили вечеринку Met Gala 2023.