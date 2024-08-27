Марина Арістова розсекретила, за якими послугами зверталася до пластичного хірурга

Марина Арістова не приховує, що зверталася за послугами до пластичного хірурга.

Related video

Інфлюєнсерка, телеведуча і бізнесвумен Марина Арістова зізналася, скільки пластичних операцій пережила за своє життя і чи планує ще щось змінювати у своїй зовнішності. Подробицями вона поділилася в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу.

Зокрема, Марина Арістова розповіла, що вдавалася до пластичних операцій. Мова йде про операцію на грудях — "маммопластика". Причиною цьому стало те, що Марина народила трьох дітей і годувала їх грудьми, через що вони втратили свою попередню форму.

Телеведуча зізнається, що дуже рада, що наважилася на такий крок про який не шкодує, тому і не вважає за потрібне приховувати це. Також Марина Арістова розповіла, що поки не планує ще щось змінювати в своїй зовнішності, однак в майбутньому все можливо.

Крім цього, інфлюєнсерка поділилася секретами краси, яких вона дотримується, щоби мати молодий вигляд якомога довше.

Серед головного Марина Арістова відзначає сон, вона намагається лягати до 23-х і прокидатися о 7-8 ранку. Друге — пити достатню кількість води. Телеведуча п’є мінімум два літри на день. Третє — тричі на день телеведуча намагається харчуватися без перекусів і вживає тільки корисну їжу.

Також Марина Арістова акцентує увагу, що не варто забувати про спорт, вона намагається три або іноді п'ять разів на тиждень займатися спортом, щоб не відбувалося. І, звісно, телеведуча радить не стресувати та не нервувати.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Марини Арістової для Фокуса.