Марина Аристова рассекретила, за какими услугами обращалась к пластическому хирургу

Марина Аристова не скрывает, что обращалась за услугами к пластическому хирургу.

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Инфлюэнсерша, телеведущая и бизнесвумен Марина Аристова призналась, сколько пластических операций пережила за свою жизнь и планирует ли еще что-либо менять в своем облике. Подробностями она поделилась в эксклюзивном интервью Фокусу.

В частности, Марина Аристова рассказала, что прибегала к пластическим операциям. Речь идет об операции на груди — "маммопластике". Причиной тому стало то, что Марина родила троих детей и кормила их грудью, из-за чего они потеряли свою предыдущую форму.

Телеведущая признается, что очень рада, что решилась на такой шаг, о котором не жалеет, поэтому и не считает нужным скрывать это. Также Марина Аристова рассказала, что пока не планирует еще что-либо менять в своем облике, однако в будущем все возможно.

Кроме этого, инфлюэнсерша поделилась секретами красоты, которых она придерживается, чтобы выглядеть моложе как можно дольше.

Среди главного Марина Аристова отмечает сон, она пытается ложиться до 23-х и просыпаться в 7-8 утра. Второе — пить достаточное количество воды. Телеведущая пьет минимум два литра в день. Третье — трижды в день телеведущая пытается питаться без перекусов и употребляет только полезную пищу.

Также Марина Аристова акцентирует внимание, что не стоит забывать о спорте, она пытается три или иногда пять раз в неделю заниматься спортом, чтобы не происходило. И, конечно, телеведущая советует не стрессовать и не нервничать.

Больше читайте в эксклюзивном интервью Марины Аристовой для Фокуса.