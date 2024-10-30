Через вимирання популярна раніше тварина занесена до Червоної книги: про кого йдеться

Причиною вимирання тварин є збільшення міської забудови, інтенсивне землеробство і дороги.

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За останнє десятиліття кількість їжаків скоротилась мінімум на 30% у більшій частині ареалу їх проживання. Зараз ці тварини занесені перебувають "на межі зникнення" і занесені до Червоної книги, повідомляє The Guardian.

Раніше ці ссавці були досить поширеними по всій Європі й не викликали занепокоєння. Наразі вони знаходяться на межі вимирання через інтенсивну міську забудову, землеробство і дороги. Їх кількість постраждала від збиття транспортними засобами, поганого догляду за домашніми садами та використання пестицидів — вони вбивають комах, якими харчуються їжаки, та можуть отруїти їх безпосередньо.

Спеціалісти закликають людей дбати про тварин, займаючись садівництвом у близьких до дикої природи умовах. Це включає залишення невеликих дірок у парканах, щоб тварини могли переміщатися між садами, відмову від використання пестицидів і створення укриттів для них. Кожен четвертий вид їжаків у Великій Британії перебуває під загрозою зникнення, а багато інших знаходяться у занепаді.

Видання зазначає, що загалом 38% видів дерев у світі перебувають під загрозою зникнення, тобто принаймні 16 425 з 47 282 видів. Найбільша частка їх знаходиться на островах, оскільки саме там їх вирубують для потреб міст, сільського господарства та через різноманітні шкідники та хвороби.

Нагадаємо, що 5 травня стало відомо, що на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили квітку мачок жовтий — рідкісну червонокнижну трав'янисту рослину з родини макових. Росте вона по берегах Чорного моря і лиманів й відома своєю красою та незвичайністю.

Додамо, що нещодавно в акваторії річки Дніпро біля Запоріжжя місцеві рибалки виловили рідкісного осетра, якого тут не спостерігали протягом останніх 70 років. На думку фахівців, поява цієї риби в запорізькій акваторії Дніпра пов'язана з підривом росіянами Каховської ГЕС улітку 2023-го.