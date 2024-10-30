Из-за вымирания популярное ранее животное занесено в Красную книгу: о ком идет речь

Причиной вымирания животных является увеличение городской застройки, интенсивное земледелие и дороги.

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За последнее десятилетие количество ежей сократилось минимум на 30% в большей части ареала их обитания. Сейчас эти животные находятся "на грани исчезновения" и занесены в Красную книгу, сообщает The Guardian.

Ранее эти млекопитающие были достаточно распространены по всей Европе и не вызывали беспокойства. Сейчас они находятся на грани вымирания из-за интенсивной городской застройки, земледелия и дорог. Их количество пострадало от сбивания транспортными средствами, плохого ухода за домашними садами и использования пестицидов — они убивают насекомых, которыми питаются ежи, и могут отравить их непосредственно.

Специалисты призывают людей заботиться о животных, занимаясь садоводством в близких к дикой природе условиях. Это включает оставление небольших дыр в заборах, чтобы животные могли перемещаться между садами, отказ от использования пестицидов и создание укрытий для них. Каждый четвертый вид ежей в Великобритании находится под угрозой исчезновения, а многие другие находятся в упадке.

Издание отмечает, что в целом 38% видов деревьев в мире находятся под угрозой исчезновения, то есть по крайней мере 16 425 из 47 282 видов. Наибольшая доля их находится на островах, поскольку именно там их вырубают для нужд городов, сельского хозяйства и из-за различных вредителей и болезней.

Напомним, что 5 мая стало известно, что на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили цветок мачок желтый — редкое краснокнижное травянистое растение из семейства маковых. Растет оно по берегам Черного моря и лиманов и известно своей красотой и необычностью.

Добавим, что недавно в акватории реки Днепр возле Запорожья местные рыбаки выловили редкого осетра, которого здесь не наблюдали в течение последних 70 лет. По мнению специалистов, появление этой рыбы в запорожской акватории Днепра связано с подрывом россиянами Каховской ГЭС летом 2023-го.