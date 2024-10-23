Из-за действий РФ: в Днепре выловили редкую краснокнижную рыбу, детали (видео)

Запорожские рыбаки выловили редкого осетра, которого здесь не наблюдали уже более 70 лет. Специалисты считают, что появление этой рыбы в запорожской акватории Днепра связано с подрывом россиянами Каховской ГЭС летом 2023 года.

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В акватории реки Днепр возле Запорожья местные рыбаки выловили осетра, которого здесь не наблюдали в течение последних 70 лет. Соответствующее видео с добычей было размещено в Telegram-канале "ЗаБор Запорожье".

На видеозаписи видно, как рыбаки были удивлены такой добыче и пытались понять, как представитель осетровых оказался в этих водах.

Представители Запорожского природоохранного патруля убеждены, что этой рыбой является осетр российский. Он жил в этих водах до 1950-хх годов, когда началось строительство Каховской ГЭС, что заставило этот вид рыб мигрировать вниз по течению к Днепру. После того как летом 2023 года россияне разрушили плотину Каховской ГЭС, это позволило упомянутому виду вернуться для нереста обратно в запорожскую акваторию Днепра, убеждены специалисты.

Также зооспециалисты предполагают, что осетр мог попасть в Днепр из Херсонского осетрового завода, который был затоплен в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

Справка: Осетр занесен в Красную книгу Украины. Большую часть своей жизни рыба находится в море, однако во время нереста заходит в реки и может преодолеть вверх по течению значительное расстояние.

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