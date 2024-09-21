Парень наткнулся на рыбу-"психопатку", которая будет преследовать его в кошмарах (видео)

Австралиец испытал сильнейшее потрясение в своей жизни, когда на него выскочила рыба с острыми зубами и голубыми глазами.

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Искатель приключений и заядлый рыбак Кэм Уайлд исследовал илистые отмели в регионе Пилбара, большом, сухом и малонаселенном регионе на севере Западной Австралии, с группой приятелей, когда столкнулся с настоящим чудовищем. Об этом пишет британское издание Daily Star.

Австралиец вышел в TikTok, чтобы показать черную рыбу с голубыми глазами и острыми зубами, тупо уставившуюся на группу.

На видео можно увидеть, как кто-то тычет в животное гарпуном, и тут она внезапно щелкает пастью, заставляя их всех отпрыгнуть.

"Это жутко, это самая жуткая вещь, которую я когда-либо видел", — слышно, как говорит один человек.

"О, боже, о, боже, это будет преследовать меня во сне сегодня ночью", — сказал другой.

Как оказалось, данным кошмаром была т.н. "рыба — черная челюсть" (Black Jawfish) Opistognathus inornatus, тип лучеперых рыб, встречающийся в прибрежных водах, на скалистых рифах и в местах с обломками камней. Они могут вырастать до полуметровой длинны.

Напомним, искатель приключений из Австралии Дункан Робертс утверждает, что нечто, таящееся в озере Лох-Несс, нанесло ему сильный удар в грудь. Происшествие произошло, когда он, в рамках благотворительного марафона, пересекал воды озера, где обитает Лох-Несское чудовище.

Также Фокус писал, что за последние 120 лет редкая глубоководная рыба, считающаяся предвестником беды, появилась на поверхности океана уже 20 раз. В этот раз рыба "Судного дня" всплыла у берегов Калифорнии.