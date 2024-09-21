Хлопець натрапив на рибу-"психопатку", яка переслідуватиме його в кошмарах (відео)

Австралієць зазнав найсильнішого потрясіння у своєму житті, коли на нього вискочила риба з гострими зубами і блакитними очима.

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Шукач пригод і завзятий рибалка Кем Вайлд досліджував мулисті мілини в регіоні Пілбара, великому, сухому і малонаселеному регіоні на півночі Західної Австралії, з групою приятелів, коли зіткнувся зі справжнім чудовиськом. Про це пише британське видання Daily Star.

Австралієць вийшов у TikTok, щоб показати чорну рибу з блакитними очима і гострими зубами, яка тупо втупилася на групу.

На відео можна побачити, як хтось тицяє в тварину гарпуном, і тут вона раптово клацає пащею, змушуючи їх усіх відскочити.

"Це моторошно, це наймоторошніша річ, яку я коли-небудь бачив", — чути, як говорить одна людина.

"О, боже, о, боже, це буде переслідувати мене уві сні сьогодні вночі", — сказав інший.

Як виявилося, цим кошмаром була т.зв. "риба-чорна щелепа" (Black Jawfish) Opistognathus inornatus, тип променеперих риб, що трапляється у прибережних водах, на скелястих рифах та у місцях з уламками каміння. Вони можуть виростати до півметрової довжини.

Нагадаємо, шукач пригод з Австралії Дункан Робертс стверджує, що щось, що таїться в озері Лох-Несс, завдало йому сильного удару в груди. Подія сталася, коли він, у рамках благодійного марафону, перетинав води озера, де мешкає Лох-Неське чудовисько.

Також Фокус писав, що за останні 120 років рідкісна глибоководна риба, яку вважають провісником біди, з'явилася на поверхні океану вже 20 разів. Цього разу риба "Судного дня" спливла біля берегів Каліфорнії.