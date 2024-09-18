"Воно вдарило мене в груди": щось "атакувало" плавця в озері Лох-Несс

Австралієць зізнався, що перспектива зустрічі з чимось, що таїться під поверхнею озера, страшніша, ніж зіткнення з великою білою акулою на його батьківщині. Моторошний інцидент стався, коли він перетинав крижані води, де мешкає Лох-Неське чудовисько.

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Шукач пригод з Австралії Дункан Робертс стверджує, що щось, що таїться в озері Лох-Несс, завдало йому сильного удару в груди. Про це пише британське видання Daily Star.

Подія сталася, коли він, у рамках благодійного марафону, перетинав води озера, де мешкає Лох-Неське чудовисько.

Австралієць визнав, що перспектива зустрічі з тим, що таїться під поверхнею, страшніша, ніж навіть зіткнення з великою білою акулою.

"Глибина і темрява цієї води грають із вашим розумом. У цій воді діє якась дивна енергія", — розповів він.

Плавець зізнався, що удар чогось великого відчув уже на половині шляху.

"Вода була чорною, як смола, і більшу частину часу я тримав очі заплющеними, оскільки глибина і темрява лякали мене, тому я нічого не бачив. Я просто відчув це, сильний удар у груди", — зізнався Дункан Робертс.

За його словами, він був зосереджений на тому, щоб перетнути шотландське озеро якнайшвидше, тому удар став для нього шоком. Крім того, австралієць і без того сильно нервував перед запливом, і якби знав, що щось вріжеться в нього, він би безумовно передумав.

"Я думаю, що будь-хто, хто плаває в глибокій частині озера, бреше, якщо каже, що не думав про монстра", — розповів екстремал.

Він уже проїхав навколо Ісландії на скейтборді, але плавання виявилося для нього набагато складнішим.

"Я живу в Австралії і весь час займаюся серфінгом, часто з великими білими акулами. Я набагато більше боявся потрапити у воду Лох-Несса", — зазначив Дункан Робертс.

Однак відступати було нікуди, оскільки він пройшов весь шлях з Австралії заради цього.

"Глибока темна вода сама по собі досить страшна, не кажучи вже про занепокоєння про те, що ще може ховатися внизу. Безумовно були моменти благоговіння і краси, коли я мигцем бачив довжину озера, роблячи вдихи під час плавання. Але я хотів дістатися до іншого боку", — розповів він, додавши, що в нього залишилося відчуття, що щось легенько тягнуло плавця під воду.

Діставшись іншого боку, Дункан одягнув кілт, піднявся на найвищу гору Британії Бен-Невіс, пограв на волинці на вершині і зробив татуювання Нессі на згадку про цей день.

Нагадаємо, раніше дослідники заявили, що в озері "щось є". За допомогою гідрофонів вони почули кілька непізнаних підводних акустичних сигналів.

Також ми писали, що ірландець, який спостерігає за озером через веб-камеру, побачив велику чорну пляму у воді.