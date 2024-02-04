Полювання на Лохнеське чудовисько: чи є шанс, що монстр справжній

У сучасній міфології можна знайти чимало цікавих персонажів. Серед них особливо виділяється Лохнеське чудовисько — або Нессі, як його ласкаво називають фанати.

Related video

Щонайменше 1500 років чудовисько з озера Лох-Несс є частиною зводу шотландських легенд, а в останньому сторіччі домоглося міжнародної популярності завдяки сотням повідомлень про спостереження та свідченням "очевидців". Що ж це за звір такий — Лохнеське чудовисько? Чи є якийсь шанс, що воно може бути реальним, і якщо так, то який воно має вигляд?

Де мешкає Лохнеське чудовисько?

Як підказує назва, чудовисько мешкає в озері Лох-Несс у Шотландії ("лох" — це гельське слово, що позначає водойму, зазвичай озеро).

Озеро розташовується поруч із містом Інвернесс і має протяжність майже 37 км і близько 2 км завширшки. Глибина озера — 227 метрів. Не дивно, що в озері міститься найбільший обсяг прісної води в усьому Сполученому Королівстві. Водойма Лох-Несс також пов'язана з різними річками й озерами, які в підсумку ведуть до Північного моря.

Озеро Лох-Несс Фото: Mmartin/Shutterstock

Іншими словами, Лох-Несс — це дуже багато темної води, у якій може ховатися щось велике й давнє. Але глибина озера може звести нанівець усі спроби розшукати щось на дні — а таких спроб було зроблено безліч.

Лох-несське чудовисько — витоки легенди

Шотландський фольклор багатий на розповіді про міфологічних водних чудовиськ, таких як водяні коні кельпі й інші надприродні істоти, які нібито мешкали в річках і озерах Шотландії. Дійсно, Лох-Несс — далеко не єдина шотландська водойма, у якій "мешкає" чудовисько, вона просто найвідоміша.

Святий Колумба та чудовисько з Лох-Несс

Найраніша розповідь, пов'язана з Нессі, стосується святого Колумби — ірландського місіонера VI століття, який прибув до Шотландії, щоб зробити з місцевих язичників християн. Як святий Колумба був відомий своїми багатьма чудесами, але один випадок особливо привернув увагу мисливців за Нессі.

У 565 році н.е., згідно з ранньою біографією Колумби, святий і його супутники зіткнулися з "водяним чудовиськом" у річці Несс, що тече з Лох-Несс. Масивна істота вже напала на одну людину, яка плавала в річці, та вбила її. У деяких версіях розповіді Колумба воскресив нещасного плавця. Потім як друге диво він відправив одного зі своїх друзів у річку.

Важливо

Великий обман. Лох-Несське чудовисько має інакший вигляд, ніж усі думали: де нас провели

Той сміливий чоловік одразу ж привернув увагу істоти, яка швидко попливла до нього з широко роззявленою пащею. Але Колумба, який стояв на березі, як кажуть, закликав силу Бога та наказав істоті не нападати на його друга. Чудовисько миттєво відступило, зникнувши в глибинах. Місцеві були так вражені, що Колумбі не склало труднощів навернути їх у свою віру.

Багато фольклористів та істориків вважають, що ця історія стосується радше кельпі або водного коня, але фанати Нессі продовжують стверджувати, що це — перша згадка про чудовисько.

Який вигляд має Лохнеське чудовисько

Нессі дійсно привернула увагу всього світу в 1933 році, коли в місцевих газетах було опубліковано кілька сенсаційних свідчень. Один "очевидець" стверджував, що бачив велику істоту, яка нагадувала кита та яка кружляла під водою. Інший свідок говорив, що в чудовиська було тіло, що нагадує вугра, але більше за звичайне. Ще одне спостереження, цього разу на суші, описувало істоту як "дракона або доісторичного монстра" з ластами або ногами, які дали йому змогу вийти на берег.

Відомі фотографії Нессі

Один чоловік надав нечітке чорно-біле фото великої істоти, що б'є об воду масивним хвостом.

Як вважається, перший знімок Лохнеського чудовиська Фото: Mirrorpix

За цим знімком послідували й інші фотографії, включно з однією з найвідоміших, зробленою 1934 року, — зображення монстра з довгою шиєю, який піднімається з води. Відтоді Нессі стала міжнародною знаменитістю, нехай навіть далеко не всі дійсно вірили в її існування.

Який розмір чудовиська з Лох-Несс?

Ранні описи істоти сильно різнилися, як і її розміри. Хтось приписував чудовиську розміри з невеликий човен, а інші порівнювали його розмір із конем. Дехто стверджував, що Лохнеське чудовисько приблизно 2,5 метра завдовжки, водночас інші спостерігачі говорили, що його довжина — понад 6 метрів.

Такі розрізнені свідчення наштовхнули на думку, що в озері Лох-Несс мешкають одразу кілька монстрів. Наприклад, доросла та молода особина, або ж ціла група представників стародавнього забутого виду.

Зрештою фанати Нессі зійшлися на тому, що істота — мешканець вод, у неї маленька голова й довга шия, а також є ласти й горб на спині. Також прийнято вважати, що розмір горба чудовиська — близько 1,5 метра, а довжина — 8 метрів.

Чи може Лохнеське чудовисько виявитися динозавром

Із огляду на розмір і опис тіла чудовиська, не дивно, що багатьом Нессі нагадала динозавра, зокрема плезіозавра, який мешкав в океанах і вимер близько 65 млн років тому.

Спочатку вчені вважали, що плезіозаври мешкали тільки в солоній воді. Але недавнє дослідження показало, що цей вид динозаврів водився і в прісноводних середовищах, як і Лохнеське чудовисько.

Нессі дуже схожа на плезіозавра Фото: Everett/Shutterstock

Відкриття тільки посилило теорії про Нессі, яка може бути або плезіозавром, або раніше невідомим стародавнім видом динозаврів.

Чи може чудовисько з Лох-Несс бути гігантським вугром

Деякі мисливці за надприродним, як і раніше, вважають, що Лохнеське чудовисько — це вугор, на що можуть вказувати ранні свідчення очевидців.

Така теорія отримала несподіване підкріплення з наукового боку, коли 2019 року вийшло нове дослідження. Команда вчених із Університету Отаго в Новій Зеландії провела аналіз ДНК сотень водних зразків, узятих у різних місцях і глибинах озера. Вони не знайшли ДНК плезіозавра, а також ДНК будь-якої великої морської тварини.

Чи може Лохнеське чудовисько бути вугром Фото: Creative Commons License

Однак вони виявили безліч ДНК вугрів. Науковці припустили, що саме вугрів люди бачать і приймають їх за Лохнеське чудовисько.

Чи може Нессі бути реальною

Мисливці за монстрами, криптозоологи та, як ми бачили, деякі вчені з доволі широкими поглядами спрямовувалися до озера Лох-Несс рік за роком, досліджуючи сліди перебування Нессі або просто сподіваючись побачити щось цікаве.

Фотографії таємничих об'єктів з озера Лох-Несс, як і раніше, потрапляють у новини — принаймні в таблоїди. У серпні 2023 року Центр Лох-Несс організував найбільшу пошукову операцію за останні 50 років. Організація залучила сотні волонтерів, які привезли з собою дрони, інфрачервоні сканери й інші пристрої, щоб нарешті отримати переконливі докази існування монстра.

І тим не менше, будь-які докази існування Лохееського чудовиська залишаються такими ж слизькими, як і сама Нессі. Попри всі передові технології, якими володіли ентузіасти, серпневі дослідження змогли пред'явити як результати лише кілька дивних тіней під водою та незвичайні звуки.

Важливо

Плагіат почався з богів. Які міфи підозріло схожі один на одного

До того ж, попри масштаби озера Лох-Несс, учені кажуть, що воно все одно недостатньо велике, щоб у ньому мешкали істоти розміром із динозавра. Озеро просто не змогло б задовольнити потреби в їжі такого великого монстра. Також не було знайдено жодної викопної кістки істоти, яка могла б бути схожою на описи Нессі.

Із іншого боку, наука має цілу низку фактів, які свідчать проти існування монстра. Наприклад, вода була б надто холодною для рептилії, і попри зв'язок озера з Північним морем, немає розумного способу, щоб така велика істота могла мігрувати звідти в озеро, навіть у доісторичні часи. Насправді, особливо в доісторичні часи, оскільки більша частина Шотландії була вкрита льодом, усі її озера були б замерзлими.

Проте, попри відсутність доказів, інтерес до чудовиська з Лох-Несс не згасає. За деякими оцінками, озеро Лох-Несс привертає в регіон до мільйона туристів щорічно. І ці відвідувачі витрачають гроші: згідно з даними 2018 року, Нессі щорічно приносила в туристичну індустрію близько 52 мільйонів доларів.