Точно не динозавр. Вчені з'ясували, ким може бути "лохнеське чудовисько"

Міжнародна група вчених не знайшла доказів того, що в озері Лох-Несс мешкає плезіозавр. Є гіпотеза, що очевидці могли бачити величезного мутованого вугра.

Професор Ніл Геммелл і його команда з Університету Отаго після вилучення ДНК із зразків води озера Лох-Несс в Шотландії не знайшли доказів того, що Нессі, якщо вона існує насправді, може бути доісторичною морською рептилією, пише Express.

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У Лох-Нессі вчені виявили більше трьох тисяч видів тварин, деякі з яких настільки малі, що людські очі не здатні їх розрізнити.

"Ми не знайшли ніяких доказів існування істоти. Не думаю, що ідея (про присутність в озері. — Ред.) плезіозавра вірна, грунтуючись на даних, які ми отримали", — заявив Геммелл.

За словами професора, в озері є значна кількість ДНК вугра.

"Вугра в Лох-Несс дуже багато, їх ДНК виявилася практично в кожному місці, де були взяті зразки", — додав він.

Дані Геммелл і його команди не розкривають розмір вугрів, проте дайвери розповідають, що бачили в озері вугрів товщиною з людську ногу.

"Будь це істота розміром близько чотирьох метрів, як розповідають деякі спостерігачі... Як генетик я багато думаю про мутації, і хоча вугор такого розміру був би далеко за межами норми, здається цілком можливим, що щось могло вирости до таких незвичайних розмірів", — припустив учений.

При цьому Геммелл визнав, що 20% ДНК розпізнати не вдалося, проте професор наполягає на тому, що в Лох-Несс немає "гігантської лускатої рептилії".

Нагадаємо, ще в 2015 році історик Геррет Вільямс виявив документальні матеріали, які доводять, що Лохнеське чудовисько придумали рекламні агенти для залучення туристів в бідний промисловий регіон Шотландії.

Також повідомлялося, що деякі з найбільш важливих генів людини можуть бути залишками генів морських чудовиськ, які жили на Землі 555 мільйонів років тому.

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