Спасибі, що вимерли. 10 жахливих звірів, які жили на древній Землі

Жоден сучасний вид на планеті не може зрівнятися з цими давніми гігантами. Якби не масові вимирання, можливо, у людей не було б шансів вижити поруч з подібними монстрами.

Стародавня Земля була сповнена жахливих звірів, які виростали до неймовірних розмірів. Багато сучасних видів, як великі, так і маленькі, схожі на карликів порівняно зі своїми доісторичними предками.

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Всі види, перераховані нижче, досить схожі на сучасних тварин, але з одною ключовою відмінністю: вони набагато, набагато більші. Від змій, які могли б зʼїсти крокодила, до крокодила, що харчувався динозаврами, пише Science Focus.

Вчені пропонують поглянути на 10 стародавніх істот і порадіти, що вони вимерли.

Гігантопітеки: найбільші мавпи

Де: Китай, Індія, Вʼєтнам

Коли: 300 000 — 1 млн років тому

Фото: Гигантопитеки

Від єті до голлівудського Кінг-Конга міфи та історії завжди оточували гігантських мавп. Гігантопітеки — найбільша з мавп, які коли-небудь існували, вона досягала 3 м у висоту і важила більше 500 кг. Величезна маса і груба сила захищали гігантопітеків від хижаків, з якими вони жили пліч-о-пліч, включаючи тигрів, леопардів і чорних ведмедів.

Незважаючи на свої величезні розміри, гігантські мавпи були травоїдними, використовували свої масивні щелепи для пережовування жорсткої трави в лісах Південно-Східної Азії. Проте, навряд би хтось захотів опинитися між гігантопітеком і його салатом.

Деодон

Де: Північна Америка

Коли: 18-25 мільйонів років тому

Фото: Деодон

Деодон являв собою розлючену мʼясоїдну свиню вагою в тонну. До його черепа довжиною в метр кріпилися величезні щелепи, наповнені зубами, які ідеально підходили для дроблення кісток і нарізування плоті.

Основним раціоном грізного мисливця були перші на Землі коні і верблюди.

Дунклеостей

Де: по всьому світу

Коли: 400 мільйонів років тому

Фото: Дунклеостей

Гігантська 10-метрова риба з броньованою головою дунклеостей могла вкусити з силою 5 тис. ньютонів. Вона могла відкривати свої щелепи (з самозаточувальними зубами) за 1/15 секунди, щоб створити потік, який відправляв дрібніших жертв прямісінько в роззявлену пащу.

Гігантський короткомордий ведмідь

Де: Північна Америка

Коли: 12 500 — 800 000 років тому

Фото: Гигантский короткомордый медведь

Першим людям доводилося сусідити з багатьма лютими хижаками, і гігантський короткомордий ведмідь був одним з найбільших. Він був більшим за будь-якого сучасного ведмедя, досягаючи 4 м у висоту і важив близько тонни. Хижак без проблем міг полювати на зубрів.

Титанобоа

Де: Колумбія

Коли: 58-60 мільйонів років тому

Фото: Титанобоа

Не багато тварин могли полювати на крокодилів, але гігантська змія титанобоа була одним з таких хижаків. Вона виростала до колосальних розмірів, часто досягаючи 13 метрів у довжину і понад 1100 кг. Вчені говорять, що в ширину змія досягала розмірів чоловічої талії.

Як і сучасні анаконди, титанобоа робила засідки під поверхнею озер або річок. Будь-яку близьку здобич змія різко хапала і тягла під воду. Уже під товщею води змія обвивала опір, жертву, перш ніж остаточно задушити.

Диявольська жаба

Де: Мадагаскар

Коли: 70 мільйонів років тому

Фото: Дьявольская лягушка

Ховаючись в підліску крейдяного періоду, диявольська жаба була земноводною, з якої жарти були погані, навіть для невеликих динозаврів. При довжині 40 см і вазі 4 кг жаба була найбільшою серед свого сімейства.

Диявольська жаба любила ховатися в пишному листі, подібно агресивній доісторичній "міні". Там вона чекала, коли повз будуть проповзати комахи, ящірки і молоді динозаври, щоб схопити їх своїми величезними щелепами.

Артроплевра

Де: Шотландія, Північна Америка

Коли: 280-340 млн років тому

Фото: Артроплевры

Артроплевра — найбільший жук, який коли-небудь лазив по Землі. Вони нагадували двометрову багатоніжку з 30 парами ніг. Цей найстрашніший вид повзучих мав широке, сплющене і броньоване тіло. Артроплеври харчувалися гниють листям і будь-якими дрібними тваринами, яких могли зловити.

Їх вражаючі розміри і товста броня захищали багатоніжок від більшості інших хижаків.

Архелон

Де: Північна Америка

Коли: 74 мільйони років тому

Фото: Архелон

Архелон — двотонна черепаха, яка подорожувала по морях крейдяного періоду. У хижої тварини розміром з автомобіль був потужний гачкуватий дзьоб, щоб розривати кальмарів і пробивати панцирі ракоподібних.

Найбільший з коли-небудь знайдених примірників архелону сягав більше 4 м у довжину і 5 м у ширину.

Панцир стародавньої черепахи не був суцільною кістковою тканиною, а складався з безлічі окремих кістяних і шкірястих пластин.

Саркозух

Де: Африка на південь від Сахари

Коли: 110 мільйонів років тому

Фото: Саркозух

Вчені називають саркозухів супер крокодилами, і неважко зрозуміти чому. Одні тільки його щелепи були більше людського зросту, наповнені міцними, зверненими всередину зубами. 10-тонні саркозухи ловили своїх жертв і тягли назад під воду, щоб втопити і зʼїсти.

12-метровий крокодил, який мешкав у водах крейдового періоду, був досить великим, щоб не тільки конкурувати, а й полювати на домінуючий вид — динозаврів.

Крокодили все ще є вражаючими хижаками, але, на щастя, в наші дні вони набагато менше.

Бронторніс

Де: Південна Америка

Коли: 23-25 млн років тому

Фото: Бронторнис

Бронторніс — найбільший хижий птах на Землі, який належала до роду гусеподібних. Триметровий "гусак" вагою 400 кг мав потужного дзьоба і величезні кігті. Так само швидко, як гепард, він міг вдарити досить сильно, щоб зламати кістку.

Цей птах мав бути сильним, тому що його здобиччю були древні родичі броненосців, які мали потужну броню і виростали до розмірів невеликої машини.