Спасибо, что вымерли. 10 чудовищных зверей, обитавших на древней Земле

Ни один современный вид на планете не может сравниться с этими древними гигантами. Если бы не массовые вымирания, возможно, у людей не было бы шансов выжить рядом с подобными монстрами.

Древняя Земля была полна чудовищных зверей, которые вырастали до невероятных размеров. Многие современные виды, как большие, так и маленькие, походят на карликов в сравнении со своими доисторическими предками.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Все виды, перечисленные ниже, достаточно похожи на современных животных, но с одним ключевым отличием: они намного, намного крупнее. От змей, которые могли бы съесть крокодила, до крокодила, питавшегося динозаврами, пишет Science Focus.

Ученые предлагают взглянуть на 10 древних существ и порадоваться, что они вымерли.

Гигантопитеки: самые большие обезьяны

Где: Китай, Индия, Вьетнам

Когда: 300 000 – 1 млн лет назад

Фото: CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

От йети до голливудского Кинг-Конга мифы и истории всегда окружали гигантских обезьян. Гигантопитеки – самая крупная из когда-либо существовавших обезьян, она достигала 3 м в высоту и весила более 500 кг. Огромная масса и грубая сила защищали гигантопитеков от хищников, с которыми они жили бок о бок, включая тигров, леопардов и черных медведей.

Несмотря на свои огромные размеры, гигантские обезьяны были травоядными, используя свои массивные челюсти для пережевывания жесткой травы в лесах Юго-Восточной Азии. Тем не менее, вряд ли бы кто-то захотел оказаться между гигантопитеком и его салатом.

Деодон

Где: Северная Америка

Когда: 18-25 миллионов лет назад

Фото: Max Bellomio, CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Деодон представлял из себя разъяренную плотоядную свинью весом в тонну. К его черепу длиной в метр крепились огромные челюсти, наполненные зубами, которые идеально подходили для дробления костей и нарезания плоти.

Основным рационом грозного охотника были первые на Земле лошади и верблюды.

Дунклеостей

Где: по всему миру

Когда: 400 миллионов лет назад

Фото: MUSE, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Гигантская 10-метровая рыба с бронированной головой дунклеостей могла укусить с силой 5 тыс. ньютонов. Она могла открывать свои челюсти (с самозатачивающимися зубами) за 1/15 секунды, чтобы создать поток, который отправлял более мелких жертв прямиков в зияющую пасть.

Гигантский короткомордый медведь

Где: Северная Америка

Когда: 12 500 – 800 000 лет назад

Первым людям приходилось соседствовать со многими свирепыми хищниками, и гигантский короткомордый медведь был одним из величайших. Он был больше любого современного медведя, достигая 4 м в высоту и весил около тонны. Хищник без проблем мог охотиться на зубров.

Титанобоа

Где: Колумбия

Когда: 58-60 миллионов лет назад

Фото: Lucas Santos

Не многие животные могли охотиться на крокодилов, но гигантская змея титанобоа была одним из таких хищников. Она вырастала до колоссальных размеров, часто достигая 13 метров в длину и более 1100 кг. Ученые говорят, что в ширину змея достигала размеров мужской талии.

Как и современные анаконды, титанобоа делала засады под поверхностью озер или рек. Любую приближающуюся добычу змей резко хватала и утаскивала под воду. Уже под толщей воды змея обвивала сопротивляющуюся жертву, прежде чем окончательно задушить.

Дьявольская лягушка

Где: Мадагаскар

Когда: 70 миллионов лет назад

Фото: N. Tamura

Скрываясь в подлеске мелового периода, дьявольская лягушка была земноводной, с которой шутки были плохи, даже для небольших динозавров. При длине 40 см и весе 4 кг лягушка являлась самой большой среди своего семейства.

Дьявольская лягушка любила прятаться в пышной листве, подобно агрессивной доисторической "мине". Там она ждала, когда мимо будут проползать насекомые, ящерицы и молодые динозавры, чтобы схватить их своими огромными челюстями.

Артроплевры

Где: Шотландия, Северная Америка

Когда: 280-340 млн лет назад

Артроплевры – крупнейший жук, когда-либо ползавший по Земле. Они напоминали двухметровую многоножку с 30 парами ног. Этот самый жуткий вид ползучих имел широкое, сплющенное и бронированное тело. Артроплевры питались гниющими листьями и любыми мелкими животными, которых могли поймать.

Их впечатляющие размеры и толстая броня защищали многоножек от большей части других хищников.

Архелон

Где: Северная Америка

Когда: 74 миллиона лет назад

Фото: Archelon ischyros © Alamy

Архелон – двухтонная черепаха, которая путешествовала по морям мелового периода. У плотоядного животного размером с автомобиль был мощный крючковатый клюв, чтобы разрывать кальмаров и пробивать панцири ракообразных.

Самый большой из когда-либо найденных экземпляров архелона был более 4 м в длину и 5 м в ширину.

Панцирь древней черепахи не был сплошной костной тканью, а состоял из множества отдельных костяных и кожистых пластин.

Саркозух

Где: Африка к югу от Сахары

Когда: 110 миллионов лет назад

Фото: Sarcosuchus imperator © Alamy

Ученые называют саркозухов супер крокодилом, и нетрудно понять почему. Одни только его челюсти были больше человеческого роста, наполненные крепкими, обращенными внутрь зубами. 10-тонные саркозухи ловили своих жертв и тащили обратно под воду, чтобы утопить и съесть.

Обитавший в водах мелового периода 12-метровый крокодил был достаточно большим, чтобы не только конкурировать, но и охотиться на доминирующий вид – динозавров.

Крокодилы по-прежнему являются впечатляющими хищниками, но, к счастью, в наши дни они гораздо меньше.

Бронторнис

Где: Южная Америка

Когда: 23-25 ​​млн лет назад

Бронторнис – самая большая хищная птица на Земле принадлежала к роду гусеобразных. Трехметровый "гусь" весом в 400 кг был оснащен массивным клювом и огромными когтями. Так же быстро, как гепард, он мог ударить достаточно сильно, чтобы сломать кость.

Эта птица должна была быть сильной, так как ее добычей были древние родственники броненосцев, которые имели мощную броню и вырастали до размеров небольшой машины.