Вчені з'ясували, що ми маємо гени морських чудовиськ віком 500 млн років

Дослідження показало, що найбільш ранні тварини могли мати гени, що кодують симетрію тіла, органи чуття та імунну систему, які все ще існують сьогодні.

Більше півмільярда років тому безголові морські істоти, схожі на листя, сльози і мотки мотузок, борознили первісним морем. І хоча ці тварини зовсім не виглядали так, як ми, деякі з наших найбільш важливих генів можуть бути 555-мільйонними залишками цих давно зниклих істот, пише Live Science.

Дослідження вчених показало, що найбільш ранні і примітивні земні тварини могли мати гени, що кодують симетрію тіла, органи чуття та імунну систему, що існують досі.

Дивні істоти

Едіакарські біоти були плоскими мешканцями океану, що нишпорять морським дном. Їх зовнішній вигляд дійсно вражав. Деякі з них, наприклад рангеоморфи, настільки нагадували листя, що вчені десятиліттями сперечалися про те, чи були ці істоти насправді тваринами.

"Тварини цієї епохи були першими існуючими багатоклітинними, що зробило їх далекими предками всіх сучасних істот. Дивина та відсутність чітких характеристик ускладнили визначення їх положення на дереві життя", — зазначили вчені.

Для свого нового дослідження Еванс і його співавтори Мері Дрозер, професор геології в Каліфорнійському університеті у Ріверсайді, і Дуглас Ервін, біолог-дослідник з Національного музею природної історії у Вашингтоні, досліджували скам'янілості з чотирьох родів, що представляють розмаїття більш ніж 40 відомих едіакарських видів з копалин місць в австралійському Аутбеку.

Їх мета полягала в тому, щоб визначити, як ці примітивні тварини були пов'язані між собою і які види прийшли після них. Вони вивчали чотири типи істот: прожилок овальної форми Дікінсон, краплевидну кимбереллу, повністю нерухомий трібрахідіум та ікарію, роду, схожого на черв'яків.

Як показало дослідження, вони не так сильно відрізнялися від сучасних тварин, як вважалося раніше. Незважаючи на відсутність голови і ніг, тварини все ж володіли деякими основними рисами, які збереглися і сьогодні.

Хоча безпосередньо вивчити генетичний склад цих істот неможливо, наявність характеристик розвитку, таких як симетрія і сегментація тіла, передбачає, що багато з найбільш важливих генів сучасних тварин були присутні і в цих древніх чудовиськ.

"Вчені біології розвитку дізналися, що всі істоти, що мають передню і задню, ліву і праву частини, використовують однакові генетичні елементи, щоб встановити всі ці сторони. Тому якщо ці едіакарські біоти володіють такими ж характеристиками, то вони, ймовірно, контролюються одними і тими ж генами", — підкреслив Еванс.

Генетичний каркас

Сучасна тварина має не тільки гени, що кодують очі, але також і набір регуляторних генів, які повідомляють організму, в який бік ці очі рухати. Вони також диктують, які сегменти тіла стануть головами, а які — ступнями.

Проте дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B, не обмежується регуляторними генами. Експерти передбачили, що багато генів, які відповідають за складніші властивості, такі як нерви і м'язи, ймовірно, були приховані і в геномах едіакарської фауна.

Викопні рештки свідчать про те, що багато хто з цих тварин активно добували їжу, а не пасивно відфільтровували її з навколишнього середовища.

"Це побічно говорить нам про те, що вони несли гени, які могли побудувати рудиментарні нервові системи і органи чуття, що допомагають виявляти і збирати їжу з морського дна", — уклали вчені.