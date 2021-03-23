Ученые выяснили, что мы имеем гены морских чудовищ возрастом 500 млн лет

Исследование показало, что самые ранние животные могли иметь гены, кодирующие симметрию тела, органы чувств и иммунную систему, которые все еще существуют сегодня.

Более полумиллиарда лет назад безголовые морские существа, похожие на листья, слезы и мотки веревок, бороздили по первобытному морю. И хотя эти животные совсем не выглядели так, как мы, некоторые из наших наиболее важных генов могут быть 555-миллионными остатками этих давно исчезнувших существ, пишет Live Science.

Исследование ученых показало, что самые ранние и примитивные земные животные могли иметь гены, кодирующие симметрию тела, органы чувств и иммунную систему, существующие до сих пор.

Странные существа

Эдиакарские биоты были плоскими обитателями океана, рыщущие по морскому дну. Их внешний вид действительно поражал. Некоторые из них, например рангеоморфы, настолько напоминали листья, что ученые десятилетиями спорили о том, были ли эти существа на самом деле животными.

"Животные этой эпохи были первыми существующими многоклеточными, что сделало их далекими предками всех современных существ. Странность и отсутствие четких характеристик затруднили определение их положения на древе жизни", — отметили ученые.

Для своего нового исследования Эванс и его соавторы Мэри Дрозер, профессор геологии в Калифорнийском университете в Риверсайде, и Дуглас Эрвин, биолог-исследователь из Национального музея естественной истории в Вашингтоне, исследовали окаменелости из четырех родов, представляющих разнообразие более чем 40 известных эдиакарских видов из ископаемых мест в австралийском аутбеке.

Их цель состояла в том, чтобы определить, как эти примитивные животные были связаны между собой и какие виды пришли после них. Они изучали четыре типа существ: прожилок овальной формы дикинсонии, каплевидную кимбереллу, полностью неподвижный трибрахидиум и икарию, рода, похожего на червей.

Как показало исследование, они не так сильно отличались от современных животных, как считалось ранее. Несмотря на отсутствие головы и ног, животные все же обладали некоторыми основными чертами, которые сохранились и сегодня.

Хотя напрямую изучить генетический состав этих существ невозможно, наличие характеристик развития, таких как симметрия и сегментация тела, предполагает, что многие из наиболее важных генов современных животных присутствовали и в этих древних чудищах.

"Ученые биологии развития узнали, что все существа, имеющие переднюю и заднюю, левую и правую части, используют одни и те же генетические элементы, чтобы установить все эти стороны. Поэтому если эти эдиакарские биоты обладают такими же характеристиками, то они, вероятно, контролируются одними и теми же генами", — подчеркнул Эванс.

Генетический каркас

Современное животное имеет не только гены, кодирующие глаза, но также и набор регуляторных генов, которые сообщают организму, в какую сторону эти глаза двигать. Они также диктуют, какие сегменты тела станут головами, а какие — ступнями.

Тем не менее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, не ограничивается регуляторными генами. Эксперты предсказали, что многие гены, ответственные за более сложные свойства, такие как нервы и мышцы, вероятно, были скрыты и в геномах эдиакарских биот.

Ископаемые остатки свидетельствуют о том, что многие из этих животных активно добывали пищу, а не пассивно отфильтровывали ее из окружающей среды.

"Это косвенно говорит нам о том, что они несли гены, которые могли построить рудиментарные нервные системы и органы чувств, помогающие обнаруживать и собирать пищу с морского дна", — заключили ученые.