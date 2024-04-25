"Серце підстрибнуло": чоловік стверджує, що зміг побачити Лох-Несське чудовисько (фото)

За словами 59-річного Еоіна О'Фаодхагейна, він регулярно спостерігає за озером у Шотландії за допомогою вебкамер неподалік. Тепер він збирається відвідати це місце, щоб особисто побачити загадкову істоту.

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Мисливець за монстрами з ірландського графства Донегол відвідав всесвітньо відоме озеро Лох-Несс у Шотландії, де зустрів темну чорну фігуру. Тепер він переконаний, що це було Лох-Несське чудовисько. Про це пише Daily Mail.

Йдеться про 59-річного Еоїна О'Фаодхагейна. Він зізнається, що коли побачив на поверхні води загадковий згусток, довжина якого була близько 6 метрів, то в нього "серце підстрибнуло".

Ірландець стверджує, що він міг побачити Лох-Несське чудовисько Фото: Daily Mail

Він регулярно спостерігає за озером за допомогою вебкамери, яка розташована недалеко від місцевого замку. В один із днів на моніторі з'явилася пляма, яка викликає занепокоєння. Після цього ірландець почав вивчати ролик більш детально і зазначив, що загадковий об'єкт у воді стає все більшим і довшим. При цьому він розуміє, що ця подія потребує подальшого аналізу.

"Я вивчив запис і переконався, що це не якесь надводне судно, тому що воно постійно змінює свій вигляд. У Лох-Нессі немає відомих істот такого розміру. Це може бути Лох-Несське чудовисько", — розповів Еоін О'Фаодхагейн.

Ірландець стверджує, що він міг побачити Лох-Несське чудовисько Фото: Daily Mail

Загадкова істота на озері в Шотландії: що відомо

Першу зустріч із ймовірним Лох-Несським чудовиськом було зафіксовано ще в листопаді 1933 року, однак, як стверджується, цю таємницю могли розгадати в далекому 565 році. Тоді ірландський монах святий Колумба і міг побачити цю незвичайну істоту.

Багатовікова біографія стверджує, що чудовисько вбило одну людину, а потім напало на ще одну. У той же час, містер О'Фаодхагейн його не боїться і збирається продовжить своє розслідування. За роки він встиг зробити безліч записів до реєстру спостережень за Лох-Несським чудовиськом.

У серпні поточного року він збирається вирушити до Шотландії, щоб спробувати особисто зустрітися з аномальною істотою.

До слова, Лох-Несський центр у Хайлендсі напередодні звернувся до НАСА, щоб ті надали свої передові технології для дослідження озера.

"З часу першої експедиції 1934 року, "Спостерігачі чудовиська", в офіційному реєстрі спостережень Лох-Несського чудовиська зареєстровано понад 1156 зустрічей із чудовиськом. Минулого року нещодавно оновлений Лох-Несський центр спільно з незалежною і добровільною дослідницькою групою Loch Ness Exploration (LNE), а також сотнями очних і віртуальних добровольців провів пошуки в знаменитих водах Лох-Несса", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня повідомлялося, що до 90-річчя Нессі хочуть використати "секретну зброю", щоб знайти чудовисько. Дослідники, які полюють за Лох-Несським чудовиськом впевнені, що передові технології візуалізації космічного агентства НАСА неодмінно допоможуть зустрітися з ним.