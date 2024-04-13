У гру вступає NASA: до 90-річчя Нессі хочуть використати "секретну зброю", щоб знайти чудовисько

Дослідники, які полюють за Лох-Неським чудовиськом, впевнені, що передові технології візуалізації космічного агентства неодмінно допоможуть знайти Нессі.

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Цього року виповнюється 90 років з першого організованого наземного спостереження за Лох-Нессом. Перша експедиція "Спостерігачі за чудовиськом" відбулася 1934 року, а в офіційному реєстрі спостережень Лох-Неського чудовиська було зареєстровано понад 1156 спостерігачів Нессі, пише Daily Mail.

Минулого року дослідники розгорнули найбільше за останні 50 років: у пошуках узяла участь незалежна і добровольча дослідницька група Loch Ness Exploration (LNE), а також сотні добровольців, деякі з них приєдналися віртуально, а інші прибули до озера.

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На жаль, все, що вдалося виявити дослідникам, — гучні підводні шуми й кілька потенційних спостережень, які були записані за допомогою гідрофона. За словами генерального директора Лох-Неського центру Пола Ніксона, торік їм із колегами вдалося привернути увагу громадськості до пошуку Нессі, однак цього виявилося недостатньо для отримання будь-яких вагомих доказів.

Цього року експедиція до 90-річчя першого наземного спостереження Нессі відбудеться з 30 травня до 2 червня, і в дослідників великі плани на цей ювілей. За словами менеджерки з маркетингу Лох-Неського центру Еймі Тодд, вони з колегами сподіваються, що цьогоріч усе зміниться завдяки Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Представники Лох-Неського центру вже звернулися до NASA з проханням надати їм доступ до передових технологій візуалізації, які мають допомогти в скануванні озера. Дослідники вважають, що використання цієї "суперзброї" дасть змогу раз і назавжди поставити крапку в пошуках Нессі: дослідники просканують озеро і зможуть виявити чудовисько, або його відсутність.

Тодд також зазначила, що вони з колегами сподіваються, що в експертів NASA можуть бути "якісь передові технології візуалізації", які зможуть змінити все. Наразі центр уже відкрив набір добровольців, які готові допомогти в пошуку Нессі цього року: добровольці спостерігатимуть за поверхнею озера і стежитимуть за розломами у воді.

Якщо NASA все ж надасть дослідникам спеціальне обладнання, вони, можливо, зможуть відшукати монстра у воді. За словами Ніксона, пошуки чудовиська цього року можуть стати найбільшими в історії, якщо в управлінні погодяться допомогти. Утім, офіційно NASA ще не відповіли на заклик про допомогу.

Зазначимо, що перше найвідоміше фото Нессі, зроблене полковником Робертом Кеннетом Вілсоном у 1934 році, як і безліч наступних за ним, уже визнали підробками. Однак це не зупиняє туристів і дослідників-ентузіастів, які стікаються в цей район щорічно, щоб допомогти в пошуках міфічного звіра.

Раніше Фокус писав про те, чому люди так одержимі пошуками Лохнеського чудовиська.