"Полювання" триває: фотографія 1933 року поклала початок пошукам Лохнеського чудовиська

Науковці та аматори століттями шукали чудовисько і не полишають надії зустріти Нессі й досі, попри відсутність будь-яких вагомих доказів його існування.

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У 1933 році Г'ю Грей зробив фотографію в Лох-Нессі (Шотландія), на якій, як виявилося, було видно хвіст тварини, що виринає, а потім знову занурюється у воду. 90 років потому пошуки загадкової істоти все ще тривають. Про це пише The Mirror.

Легенда про Лохнеське чудовисько вже кілька поколінь захоплює людей по всій Великій Британії, і щороку з'являються повідомлення про нібито нові випадки спостереження.

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Найбільш раннє повідомлення про дивну водну істоту в знаменитому озері відноситься до 565 року нашої ери. Того року чудовисько вкусило плавця і вже збиралося напасти на іншу людину, коли в справу втрутився святий Колумба, наказавши звірові "повернутися назад".

У наступні століття повідомлення про зустрічі із загадковою істотою надходили лише зрідка, і багато з них були навіяні шотландським фольклором. Однак пошуки чудовиська, яке зазвичай називають Нессі, активізувалися, коли Г'ю Грей сфотографував озеро Лох-Несс під час своєї звичайної прогулянки після церкви, 12 листопада 1933 року.

Пізніше він розповів журналістам, що помітив "об'єкт значних розмірів", що з'явився поруч із ним. Чоловік зробив кілька знімків. Йому здалося, що цей об'єкт був схожий на хвіст тварини, після чого той пішов під воду.

Найраніше повідомлення про дивну водну істоту в знаменитому озері належить до 565 року нашої ери Фото: Everett/Shutterstock

Розповідаючи про свої враження, Грей поділився єдиною фотографією, зробленою ним того дня. Він вважав, що вперше зафіксував цю істоту на камеру. Його фотографія сприяла зростанню інтересу до пошуків цієї істоти не тільки у Великій Британії, а й у всьому світі.

"Ця фотографія поклала початок сучасній ері полювання на Нессі. До цього моменту це була всього лише місцева легенда. Через 90 років фотографія Грея, як і раніше, вважається однією з найкращих", — розповів Роланд Вотсон, який проаналізував знімок у статті, опублікованій минулого року в журналі Journal of Scientific Exploration.

Тільки у 2023 році було зареєстровано дев'ять випадків виявлення Нессі Фото: pexels.com

Тільки у 2023 році було зареєстровано дев'ять випадків виявлення Нессі. Однією з останніх згадок був випадок, який стався з англійцем Сашею Лейком. Чоловік із Боксу, графство Вілтшир, розповів, що завмер на місці й злякався, коли на п'ять секунд побачив спину монстра, перш ніж він знову зник у темних глибинах.

"Я виїжджав із Драмнадрочіта автобусом, милуючись краєвидом, поки автобус проїжджав повз озеро. Почався дощ і накрився легкий туман. Мій огляд і зір були частково обмежені через дерева вздовж озера. Але щось привернуло мою увагу приблизно на п'ять секунд і змусило мене злякатися", — розповідає британець.

Видання зазначає, що це було восьме спостереження легендарного звіра у 2023 році в озері поблизу Інвернесса (Шотландія). Саме звідти повертався Саша, коли побачив монстра.

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Також стало відомо, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого 1988 року валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.