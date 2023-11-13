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МирФан

"Охота" продолжается: фотография 1933 года положила начало поискам Лохнесского чудовища

Первое фото Лохнесского чудовища, Несси, загадочное существо, Хью Грей, озеро Лох-Несс, Лохнесское чудовище, старая легенда
Фото: Mirrorpix | Фотография Хью Грея, сделанная в 1933 году, подогрела интерес к поискам Лохнесского чудовища

Ученые и любители столетиями искали чудище и не покидают надежду встретить Несси до сих пор, несмотря на отсутствие каких-либо веских доказательств его существования.

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В 1933 году Хью Грей сделал фотографию в Лох-Нессе (Шотландия), на которой, как оказалось, был виден хвост животного, выныривающий, а затем снова погружающийся в воду. 90 лет спустя поиски загадочного существа все еще продолжаются. Об этом пишет The Mirror.

Легенда о Лохнесском чудовище уже несколько поколений восхищает людей по всей Великобритании, и каждый год появляются сообщения о якобы новых случаях наблюдения.

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Самое раннее сообщение о странном водном существе в знаменитом озере относится к 565 году нашей эры. В том году чудовище укусило пловца и уже собиралось напасть на другого человека, когда в дело вмешался святой Колумба, приказав зверю "вернуться назад".

В последующие века сообщения о встречах с загадочным существом поступали лишь изредка, и многие из них были навеяны шотландским фольклором. Однако поиски чудовища, которое обычно называют Несси, активизировались, когда Хью Грей сфотографировал озеро Лох-Несс во время своей обычной прогулки после церкви, 12 ноября 1933 года.

Позже он рассказал журналистам, что заметил "объект значительных размеров", появившийся рядом с ним. Мужчина сделал несколько снимков. Ему показалось, что этот объект был похож на хвост животного, после чего тот ушел под воду.

Первое фото Лохнесского чудовища, Несси, загадочное существо, Хью Грей, озеро Лох-Несс, Лохнесское чудовище, старая легенда Fullscreen
Самое раннее сообщение о странном водном существе в знаменитом озере относится к 565 году нашей эры
Фото: Everett/Shutterstock

Рассказывая о своих впечатлениях, Грей поделился единственной фотографией, сделанной им в тот день. Он считал, что впервые запечатлел это существо на камеру. Его фотография способствовала росту интереса к поискам этого существа не только в Великобритании, но и во всем мире.

"Эта фотография положила начало современной эре охоты на Несси. До этого момента это была всего лишь местная легенда. Спустя 90 лет фотография Грея по-прежнему считается одной из лучших", — рассказал Роланд Уотсон, проанализировавший снимок в статье, опубликованной в прошлом году в журнале Journal of Scientific Exploration.

Первое фото Лохнесского чудовища, Несси, загадочное существо, Хью Грей, озеро Лох-Несс, Лохнесское чудовище, старая легенда Fullscreen
Только в 2023 году было зарегистрировано девять случаев обнаружения Несси
Фото: pexels.com

Только в 2023 году было зарегистрировано девять случаев обнаружения Несси. Одним из последних упоминаний был случай, который произошел с англичанином Сашей Лейком. Мужчина из Бокса, графство Уилтшир, рассказал, что замер на месте и испугался, когда на пять секунд увидел спину монстра, прежде чем он снова исчез в темных глубинах.

"Я выезжал из Драмнадрочита на автобусе, любуясь видом, пока автобус проезжал мимо озера. Начался дождь и накрылся легкий туман. Мой обзор и зрение были частично ограничены из-за деревьев вдоль озера. Но что-то привлекло мое внимание примерно на пять секунд и заставило меня испугаться", — рассказывает британец.

Издание отмечает, что это было восьмое наблюдение легендарного зверя в 2023 году в озере вблизи Инвернесса (Шотландия). Именно оттуда возвращался Саша, когда увидел монстра.

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