Сотни лет предвкушения. Почему люди так одержимы поисками Лохнесского чудовища

Ученые и любители столетиями искали чудище и не покидают надежду встретить Несси до сих пор, несмотря на отсутствие каких-либо веских доказательств его существования.

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Столетиями ученые и представители общественности не покладая рук искали доказательства загадочного чудовища, обитающего в озере Лох-Несс. В конце августа и вовсе стартовали самые масштабные поиски Лохнесского чудовища за последние 50 лет, пишет Daily Mail.

Предполагается, что чудище является большим морским существом, которое ласково также называют Несси. Оно обитает в пресноводном озере к югу от Инвересса и является представителем вида, который до сих пор неизвестен науке. Отметим, что интерес к шотландскому Лохнесскому чудовищу порой угасает, но затем снова возрастает после заявлений о нескольких предполагаемых наблюдениях.

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Впрочем, исследователи отмечают, что доказательства существования шотландского чудовища в действительности весьма смехотворны и основаны лишь на размытых фото. Так почему же люди убеждены, что чудище существует и сотни лет продолжают его поиски?

По словам профессора эволюционной психологии Оксфордского университета Робина Данбара, все дело в том, что люди запрограммированы верить в вещи, которые невозможно объяснить. Очевидно, что у нас есть очень сильная склонность пытаться найти объяснения вещам, которые мы не способны объяснить. В особенности тем, которые не поддаются логике и происходят ночью.

Отметим, что животные, которые якобы существуют где-то в природе, но их существование не доказано наукой, называются "криптидами". По словам эколога и преподавателя Эдинбургского университета Нейпира, доктора Джейсона Гилкриста, тайна криптидов, таких, как Несси или снежный человек выглядит весьма заманчивой для человека. Дело в том, что люди "хотят увидеть или найти нечто редкое или особенное". По сути, это является частью нашей природы.

Ученые отмечают, что не существует ничего более необычного, чем Несси или снежный человек, а потому легенда о чудовище приводит людей на озере, где они хотят встретить чудовище. В результате они могут увидеть или обратить внимание на доказательства, которые на любом другом водоеме не вызвали бы у них особого волнения.

Исследователи сходятся во мнении, что существование Лохнесского чудовища едва ли правдиво. Как минимум, никаких веских доказательств его обитания в озере, так и не было найдено. Отметим, что самое ранее сообщение о монстре в окрестностях Лох-Несс относится к 565 году нашей эры и подробно описано в работе ирландского аббата Адомнана.

Интерес к чудовищу усилился в начале 1930-х годов после публикации фотографии осетра, на которой якобы было изображено животное. Хотя в подлинности снимка сомневаются до сих пор. С тех пор люди со всего мира стекаются к озеру, чтобы собственными глазами увидеть чудище, которое никто так и не смог словить за сотни лет.

Отметим, что существует множество современных фотографий, на которых якобы запечатлена Несси. Однако ученые считают, что на фото изображено либо уже известное науке существо, например, угорь, либо вообще неодушевленный предмет. Большая проблема в том, что эти фотографии, как и оригинал, настолько далеки и нечетки, что могут быть чем угодно.

Между тем, самый крупный поиск существа за более чем 50 лет, в котором приняли участие около 100 добровольцев, состоялся в праздничные выходные. Поисковая экспедиция привела к трем сообщениям о наблюдениях, включая "первое в истории видео" Несси, снятое съемочной группой с помощью тепловизионного дрона.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли окаменелости, напоминающие Лох-несское чудовище.