Объявлена охота. Ученые анонсировали крупнейшие за последние 50 лет поиски Лохнесского чудовища

Исследователи объявили, что крупнейшие за последние полвека поиски Несси начнутся в конце этого месяца — помочь ученым приглашают всех желающих.

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Сотрудники недавно отремонтированного Лох-Несского центра Драмнадрочите объединились с группой независимых исследователей Loch Ness Exploration (LNE) для проведения крупнейшего за последние более чем полвека исследования поверхностных вод, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что поиски начнутся в конце этого месяца и планируют стать крупнейшими в своем роде с 1972 года, когда Бюро расследований озера Лох-Несс исследовало озеро на наличие признаков мифического монстра. В данный момент Центр LNE открыл набор "новых охотников" и планирует приступить к поискам 26-27 августа.

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Авторы исследования отмечают, что они с коллегами планируют использовать геодезическое оборудование, которое ранее никогда не было использовано на озере — его развернут, чтобы "раскрыть секреты таинственных вод". Отмечается, что ученые будут использовать дроны, которые создают тепловые изображения воды с воздуха с помощью инфракрасных камер. Предполагается, что наблюдением за теплом сверху может стать важным компонентом для выявления любых странных аномалий.

Кроме того исследователи планируют использовать гидрофон, которые поможет обнаружить акустические сигналы под водой в поисках Несси. В целом авторы исследования отмечают, что планируют использовать любые дополнительные средства, которые могут помочь в обнаружении Несси.

В данный момент сотрудники Центра LNE ищут добровольцев, которые смогут следить за мониторами в воде, а также любыми другими необъяснимыми движениями в выходные дни. В данный момент Алан МакКенна из LNE инструктирует добровольцев в центре о том, на что стоит обращать внимание во время наблюдений и как правильно записывать результаты.

Отметим, что Центр Лох-Несс расположен в старом отеле Drumnadrochit, где 90 лет назад менеджер отеля сообщила, что видела "водяного зверя в озере Лох-Несс". По словам МакКена, с момента запуска центра их с коллегами целью является изучение, запись и анализ всех видов естественного поведения, а также явлений, которые могут быть сложными для понимания и объяснения.

Авторы исследования надеются вдохновить новое поколение энтузиастов озера Лох-Несс, которые присоединятся к этому крупнейшему исследованию и смогут внести свою лепту в эту "захватывающую тайну". Ученые отмечают, что новые технологии предоставляют больше возможностей для поиска Несси и разгадки этой тайны.

Ранее Фокус писал о том, что турист увидел "огромную темную фигуру" в озере Лох-Несс.