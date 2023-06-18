Выглядела зловеще: турист увидел "огромную темную фигуру" в озере Лох-Несс (фото)

Фармацевт из Лиона и его жена делали фотографии во время отпуска, когда им якобы удалось разглядеть мифического монстра.

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Фармацевт Этьен Камель из французского города Лион, утверждает, что во время поездки на озеро Лох-Несс он заметил движущийся объект в воде, который вызвал появление "огромной темной фигуры". Он считает, что это может быть Лох-Несским чудовищем. Об этом 16 июня сообщала британская газета Telegraph.

Снимок якобы Лох-Несского чудовища Фото: telegraph.co.uk

Пара, состоящая из Этьена Камеля и его жены Элейн, посетила известное озеро, и они засняли зловеще выглядящую "огромную темную фигуру" в его водах. Они полагают, что это может быть Лох-Несским чудовищем, загадочным существом, живущим в глубинах озера.

Этьен Камель, автор снимка Фото: telegraph.co.uk

Существуют дебаты о том, является ли эта недавняя фотография доказательством существования Несси или лишь странной областью мутной воды. Этьен, который называет себя "человеком науки", признается, что его заинтересовала "длинная, длинная тень", видимая в озере.

"Для меня это было довольно странно. Я, будучи человеком науки, никогда не верил в то, что Лох-Несское чудовище — это доисторическое существо. Но, когда я сделал фотографию, я увидел эту длинную тень. Я позвал жену, и мы увидели, как она двигается. Я подумал, что это может быть облако, но не было видно ни облаков, ни лодок, ни рифов", — рассказал очевидец.

Недавние фотографии, возможно изображающие Несси, вызвали дискуссии в начале этого года. Эксперт по неуловимым существам Томас Маркум прежде отклонял предыдущие изображения, считая их "слишком далекими", чтобы их можно было полностью проверить. Однако последние снимки, сделанные Этьеном, убедили его в серьезном прорыве. В интервью газете The Telegraph он рассказал о том, что увидел "движущееся" существо в глубинах Лох-Несса.

"Вода была волнующейся, словно что-то двигалось под ней. Существо было примерно 15-20 метров в длину и находилось на расстоянии около 150 метров. Это было очень странно, а потом оно исчезло. Мы не могли точно сказать, что это было, но что-то двигалось под водой. Я никогда раньше не видел подобного в озерах, хотя у нас в округе их много", — рассказал Этьен Камель.

Пока остается неясным, было ли легендарное чудовище запечатлено впервые после известной "фотографии хирурга", которая впоследствии оказалась обманом.

Напомним, 13 июня сообщалось, что тайны Лох-Несского чудовища вскоре могут быть раскрыты из-за стремительного падения уровня воды в озере.

Напомним также, в январе математик Флоу Фоксон заявил, что Лохнесское чудовище — не просто гигантский угорь.