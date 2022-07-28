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Ученые нашли окаменелости, напоминающие Лох-несское чудовище (фото)

Юлия Чайка
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спинозавр, плезиозавр, вода, фото
Спинозавры (слева)и плезиозавры (справа) населяли пресноводные реки 100 миллионов лет назад

Некоторые эксперты считают, что существо из шотландского фольклора могло быть доисторической рептилией.

В ходе своего недавнего исследования в Марокко ученые выяснили, что Лох-несское чудовище, возможно, и не является выдумкой. Просто оно могло существовать в прошлом — с триасового по меловой периоды (227−66,0 млн лет назад), пишет Daily Mail.

К такому выводу ученые пришли, обнаружив новые ископаемые останки плезиозавров. Некоторые эксперты считают, что существо из шотландского фольклора, которое часто изображают с длинной шеей и маленькой головой, могло быть доисторической рептилией. Хотя другие утверждают, что даже если бы плезиозавры пережили удар астероида, уничтоживший динозавров, эти существа не могли бы жить в озере Лох-Несс, потому что им нужна была также среда с соленой водой.

кость, рука, ладонь, фото
Кость плезиозавра

Однако в своем новом исследовании специалисты обнаружили окаменелости и зубы плезиозавров в русле древней реки возрастом 100 миллионов лет. Открытие предполагает, что некоторые виды плезиозавров действительно жили в пресных водоемах, что позволяет провести параллели с Лох-несским чудовищем, которое якобы обитало в пресной воде и внешне напоминало плезиозавров. Но как бы там не было, не стоит забывать, что прямых доказательств у исследователей все еще нет.

Плезиозавры были классом древних морских рептилий, которые жили с триасового по меловой периоды и имели длинные шеи, ласты, острые зубы и бочкообразное тело. Этот конкретный образец представляет собой несколько фрагментарных окаменелостей, которые принадлежали 3-метровому взрослому и однометровому детенышу плезиозавра.

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Позвонок плезиозавра

Но что удивило ученых больше всего так это то, что окаменелости были найдены в древнем русле реки. Это означает, что плезиозавры обитали не только в соленоводных водоемах — морях и океанах, но и в пресных водах.

Открытие также показывает, что эти существа обычно жили и питались в пресной воде, наряду с лягушками, крокодилами, черепахами, рыбами и огромным водным динозавром спинозавром. Зубы плезиозавров были сильно изношены, как и зубы спинозавра, что означает, что они ели одну и ту же пищу — скалывали зубы о бронированных рыб, которые жили в реке. Небольшой размер плезиозавров позволял им охотиться в мелких реках, а залежи окаменелостей указывают на то, что вокруг было много рыбы.

зуб, пальцы, фото
Зуб плезиозавра

"Для нас это странно, поскольку мы всегда считали плезиозавров именно морскими рептилиями. Однако плезиозавры были разнообразной и легко приспосабливаемой группой. Более того, множество морских предков неоднократно вторглись в пресную воду, что делали и сами плезиозавры, как мы видим", — объяснил ученый Ник Лонгрич из Университета Бата.

Напомним, что ранее палеонтологи нашли окаменевшее яйцо зауропода внутри другого яйца. Важность этого открытия заключается в том, что оно дает представление о репродуктивных стратегиях этих динозавров и морфологии связанных с ними органов.