Ученые нашли окаменелости, напоминающие Лох-несское чудовище (фото)

Некоторые эксперты считают, что существо из шотландского фольклора могло быть доисторической рептилией.

В ходе своего недавнего исследования в Марокко ученые выяснили, что Лох-несское чудовище, возможно, и не является выдумкой. Просто оно могло существовать в прошлом — с триасового по меловой периоды (227−66,0 млн лет назад), пишет Daily Mail.

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К такому выводу ученые пришли, обнаружив новые ископаемые останки плезиозавров. Некоторые эксперты считают, что существо из шотландского фольклора, которое часто изображают с длинной шеей и маленькой головой, могло быть доисторической рептилией. Хотя другие утверждают, что даже если бы плезиозавры пережили удар астероида, уничтоживший динозавров, эти существа не могли бы жить в озере Лох-Несс, потому что им нужна была также среда с соленой водой.

[ + – ] Кость плезиозавра

Однако в своем новом исследовании специалисты обнаружили окаменелости и зубы плезиозавров в русле древней реки возрастом 100 миллионов лет. Открытие предполагает, что некоторые виды плезиозавров действительно жили в пресных водоемах, что позволяет провести параллели с Лох-несским чудовищем, которое якобы обитало в пресной воде и внешне напоминало плезиозавров. Но как бы там не было, не стоит забывать, что прямых доказательств у исследователей все еще нет.

Плезиозавры были классом древних морских рептилий, которые жили с триасового по меловой периоды и имели длинные шеи, ласты, острые зубы и бочкообразное тело. Этот конкретный образец представляет собой несколько фрагментарных окаменелостей, которые принадлежали 3-метровому взрослому и однометровому детенышу плезиозавра.

[ + – ] Позвонок плезиозавра

Но что удивило ученых больше всего так это то, что окаменелости были найдены в древнем русле реки. Это означает, что плезиозавры обитали не только в соленоводных водоемах — морях и океанах, но и в пресных водах.

Открытие также показывает, что эти существа обычно жили и питались в пресной воде, наряду с лягушками, крокодилами, черепахами, рыбами и огромным водным динозавром спинозавром. Зубы плезиозавров были сильно изношены, как и зубы спинозавра, что означает, что они ели одну и ту же пищу — скалывали зубы о бронированных рыб, которые жили в реке. Небольшой размер плезиозавров позволял им охотиться в мелких реках, а залежи окаменелостей указывают на то, что вокруг было много рыбы.

[ + – ] Зуб плезиозавра

"Для нас это странно, поскольку мы всегда считали плезиозавров именно морскими рептилиями. Однако плезиозавры были разнообразной и легко приспосабливаемой группой. Более того, множество морских предков неоднократно вторглись в пресную воду, что делали и сами плезиозавры, как мы видим", — объяснил ученый Ник Лонгрич из Университета Бата.

Напомним, что ранее палеонтологи нашли окаменевшее яйцо зауропода внутри другого яйца. Важность этого открытия заключается в том, что оно дает представление о репродуктивных стратегиях этих динозавров и морфологии связанных с ними органов.