Учені знайшли скам'янілості, що нагадують Лох-Несське чудовисько (фото)
Деякі експерти вважають, що істота із шотландського фольклору могла бути доісторичною рептилією.
У процесі свого нещодавнього дослідження в Марокко вчені з'ясували, що Лох-несське чудовисько, можливо, і не є вигадкою. Просто воно могло існувати в минулому — з тріасового до крейдяного періоди (227-66,0 млн років тому), пише Daily Mail.
Такого висновку вчені дійшли, виявивши нові копалини плезіозаврів. Деякі експерти вважають, що істота із шотландського фольклору, яку часто зображують із довгою шиєю і маленькою головою, могла бути доісторичною рептилією. Хоча інші стверджують, що навіть якби плезіозаври пережили удар астероїда, який знищив динозаврів, ці істоти не могли б жити в озері Лох-Несс, бо їм потрібне було також середовище із солоною водою.
Однак у своєму новому дослідженні фахівці виявили скам'янілості та зуби плезіозаврів у руслі стародавньої річки віком 100 мільйонів років. Відкриття припускає, що деякі види плезіозаврів справді жили в прісних водоймах, що дозволяє провести паралелі з Лох-несським чудовиськом, яке нібито мешкало в прісній воді й зовні нагадувало плезіозаврів. Але як би там не було, не варто забувати, що прямих доказів у дослідників досі немає.
Плезіозаври були класом древніх морських рептилій, які жили з тріасового по крейдяний періоди та мали довгі шиї, ласти, гострі зуби та бочкоподібне тіло. Цей конкретний зразок є кілька фрагментарних скам'янілостей, які належали 3-метровому дорослому й однометровому дитинчаті плезіозавра.
Але що здивувало вчених найбільше, так це те, що скам'янілості були знайдені в стародавньому руслі річки. Це означає, що плезіозаври мешкали не тільки в соленоводних водоймах — морях та океанах, а й у прісних водах.
Відкриття також показує, що ці істоти зазвичай жили і харчувалися в прісній воді, поряд із жабами, крокодилами, черепахами, рибами та величезним водним динозавром спінозавром. Зуби плезіозаврів були сильно зношені, як і зуби спінозавра, що означає, що вони їли ту саму їжу — сколювали зуби об броньованих риб, які жили в річці. Невеликий розмір плезіозаврів дозволяв їм полювати в дрібних річках, а поклади скам'янілостей свідчать про те, що навколо було багато риби.
"Для нас це дивно, оскільки ми завжди вважали плезіозаврів саме морськими рептиліями. Проте плезіозаври були різноманітною групою, що легко пристосовується. До того ж, безліч морських предків неодноразово вторглися в прісну воду, що робили й самі плезіозаври, як ми бачимо", — пояснив учений Нік Лонгріч з Університету Бата.
Нагадаємо, що раніше палеонтологи знайшли скам'яніле яйце зауропода всередині іншого яйця. Важливість цього відкриття полягає в тому, що воно дає уявлення про репродуктивні стратегії цих динозаврів і морфології пов'язаних із ними органів.