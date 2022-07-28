Учені знайшли скам'янілості, що нагадують Лох-Несське чудовисько (фото)

Деякі експерти вважають, що істота із шотландського фольклору могла бути доісторичною рептилією.

У процесі свого нещодавнього дослідження в Марокко вчені з'ясували, що Лох-несське чудовисько, можливо, і не є вигадкою. Просто воно могло існувати в минулому — з тріасового до крейдяного періоди (227-66,0 млн років тому), пише Daily Mail.

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Такого висновку вчені дійшли, виявивши нові копалини плезіозаврів. Деякі експерти вважають, що істота із шотландського фольклору, яку часто зображують із довгою шиєю і маленькою головою, могла бути доісторичною рептилією. Хоча інші стверджують, що навіть якби плезіозаври пережили удар астероїда, який знищив динозаврів, ці істоти не могли б жити в озері Лох-Несс, бо їм потрібне було також середовище із солоною водою.

[ + – ] Кістка плезіозавра

Однак у своєму новому дослідженні фахівці виявили скам'янілості та зуби плезіозаврів у руслі стародавньої річки віком 100 мільйонів років. Відкриття припускає, що деякі види плезіозаврів справді жили в прісних водоймах, що дозволяє провести паралелі з Лох-несським чудовиськом, яке нібито мешкало в прісній воді й зовні нагадувало плезіозаврів. Але як би там не було, не варто забувати, що прямих доказів у дослідників досі немає.

Плезіозаври були класом древніх морських рептилій, які жили з тріасового по крейдяний періоди та мали довгі шиї, ласти, гострі зуби та бочкоподібне тіло. Цей конкретний зразок є кілька фрагментарних скам'янілостей, які належали 3-метровому дорослому й однометровому дитинчаті плезіозавра.

[ + – ] Хребет плезіозавра

Але що здивувало вчених найбільше, так це те, що скам'янілості були знайдені в стародавньому руслі річки. Це означає, що плезіозаври мешкали не тільки в соленоводних водоймах — морях та океанах, а й у прісних водах.

Відкриття також показує, що ці істоти зазвичай жили і харчувалися в прісній воді, поряд із жабами, крокодилами, черепахами, рибами та величезним водним динозавром спінозавром. Зуби плезіозаврів були сильно зношені, як і зуби спінозавра, що означає, що вони їли ту саму їжу — сколювали зуби об броньованих риб, які жили в річці. Невеликий розмір плезіозаврів дозволяв їм полювати в дрібних річках, а поклади скам'янілостей свідчать про те, що навколо було багато риби.

[ + – ] Зуб плезіозавра

"Для нас це дивно, оскільки ми завжди вважали плезіозаврів саме морськими рептиліями. Проте плезіозаври були різноманітною групою, що легко пристосовується. До того ж, безліч морських предків неодноразово вторглися в прісну воду, що робили й самі плезіозаври, як ми бачимо", — пояснив учений Нік Лонгріч з Університету Бата.

Нагадаємо, що раніше палеонтологи знайшли скам'яніле яйце зауропода всередині іншого яйця. Важливість цього відкриття полягає в тому, що воно дає уявлення про репродуктивні стратегії цих динозаврів і морфології пов'язаних із ними органів.