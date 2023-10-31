"Большой, как двухэтажный автобус": в Шотландии заметили Лохнесское чудовище
Журналисты отмечают, что это уже восьмое наблюдение легендарного "Лохнесского чудовища" в 2023 году в озере вблизи Инвернесса, Шотландия.
Англичанин был ошеломлен во время посещения всемирно известного озера Лох-Несс, когда, любуясь пейзажем, увидел в воде "огромный горб Лохнесского чудовища" размером с двухэтажный автобус. Об этом сообщает Mirror.
Саша Лейк из Бокса, графство Уилтшир, что в Англии сказал, что замер на месте и испугался, когда на пять секунд увидел спину монстра, прежде чем он снова исчез в темных глубинах.
По словам иностранного издания, это уже восьмое наблюдение легендарного зверя в 2023 году в озере вблизи Инвернесса, Шотландия. Именно оттуда возвращался Саша, когда увидим монстра.
"Я выезжал из Драмнадрочита на автобусе, любуясь видом, пока автобус проезжал мимо озера. Начался дождь и накрылся легкий туман. Мой обзор и зрение были частично ограничены из-за деревьев вдоль озера. Но что-то привлекло мое внимание примерно на пять секунд и заставило меня испугаться", — рассказывает англиель.
По словам мужчины, монстр находился примерно от 75 до 100 ярдов от него.
"Я был смущен и не верил себе. Я подпрыгнул, чтобы лучше рассмотрел, деревья полностью закрыли мне обзор примерно на пять-восемь секунд. Среди деревьев была поляна, и когда я оглянулся туда, где я увидел черную массу или холм, там уже ничего не было", -- заявляет Лейк.
Мужчина не смог сфотографировать, но быстро нарисовал то, что увидел, пока память была свежей.
Случаи встречи человека с "Лохнесским чудовищем"
Саша Лейк увидел Несси (лохнесское чудовище) 7 октября в 12:20, но об этом только что сообщили в Официальном реестре наблюдений за чудовищами Лох-Несс. Его составил эксперт Гэри Кэмпбелл, который занимается этим с 1996 года.
Предварительное наблюдение было сделано медсестрой Фионой Вейд 31 августа. 60-летняя женщина сказала, что видела три горба в воде.
Второй специалист Nessie Аластер Грей сказал, что видел Лохнесское чудовище 26 августа, а папа четверых детей Стив Валентайн рассказал, что заметил "черную фигуру" с "горбом" 17 августа.
15 июня Этьен Камел и его жена Элиан из Лиона, Франция, посещали озеро Лох-Несс и утверждали, что заметили темную фигуру длиной 65 футов, которая двигалась прямо под поверхностью воды в течение нескольких минут.
Напомним, еще в январе этого года Daily Mail сообщал, что первые свидетельства о чудовище шотландского озера Лох-Несс появились задолго до 1933 года, однако всемирная "слава" дошла до Несси именно 2 мая 1933 года, когда о нем упомянули в отчете владельцы отеля в Драмнадрочите.