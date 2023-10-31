"Великий, як двоповерховий автобус": у Шотландії помітили Лохнеське чудовисько
Журналісти зазначають, що це вже восьме спостереження легендарного "Лохнеського чудовиська" у 2023 році в озері поблизу Інвернесса, Шотландія.
Англієць був приголомшений під час відвідування всесвітньо відомого озера Лох-Несс, коли, милуючись краєвидом, побачив у воді "величезний горб Лохнеського чудовиська" розміром з двоповерховий автобус. Про це повідомляє Mirror.
Саша Лейк із Бокса, графство Вілтшир, що в Англії сказав, що завмер на місці та злякався, коли на п’ять секунд побачив спину монстра, перш ніж він знову зник у темних глибинах.
За словами іноземного видання, це вже восьме спостереження легендарного звіра у 2023 році в озері поблизу Інвернесса, Шотландія. Саме звідти повертався Саша, коли побачим монстра.
"Я виїжджав з Драмнадрочіта на автобусі, милуючись краєвидом, поки автобус проїжджав повз озеро. Почався дощ і накрився легкий туман. Мій огляд і зір були частково обмежені через дерева вздовж озера. Але щось привернуло мою увагу приблизно на п'ять секунд і змусило мене злякатися", – розповідає англієль.
За словами чоловіка, монстр знаходився приблизно від 75 до 100 ярдів від нього.
"Я був збентежений і не вірив собі. Я підстрибнув, аби краще роздивився, дерева повністю закрили мені огляд приблизно на п’ять-вісім секунд. Серед дерев була галявина, і коли я озирнувся туди, де я побачив чорну масу або горб, там вже нічого не було", –– заявляє Лейк.
Чоловік не зміг сфотографувати, але швидко намалював те, що побачив, поки пам’ять була свіжою.
Випадки зустрічі людини з "Лохнеським чудовиськом"
Саша Лейк побачив Нессі (лохнеське чудовисько) 7 жовтня о 12:20, але про це лише щойно повідомили в Офіційному реєстрі спостережень за чудовиськами Лох-Несс. Його склав експерт Гері Кемпбелл, який займається цим з 1996 року.
Попереднє спостереження було зроблено медсестрою Фіоною Вейд 31 серпня. 60-річна жінка сказала, що бачила три горби у воді.
Другий фахівець Nessie Аластер Грей сказав, що бачив Лохнеське чудовисько 26 серпня, а тато чотирьох дітей Стів Валентайн розповів, що помітив "чорну фігуру" з "горбом" 17 серпня.
15 червня Етьєн Камел і його дружина Еліан з Ліона, Франція, відвідували озеро Лох-Несс і стверджували, що помітили темну фігуру довжиною 65 футів, яка рухалася прямо під поверхнею води протягом кількох хвилин.
Нагадаємо, ще у січні цього року Daily Mail повідомляв, що перші свідчення про чудовисько шотландського озера Лох-Несс з'явилися задовго до 1933 року, проте всесвітня "слава" дійшла Нессі саме 2 травня 1933 року, коли про нього згадали у звіті власники готелю в Драмнадрочіті.