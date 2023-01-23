Надія для Нессі. Математик стверджує, що Лохнеське чудовисько – не просто гігантський вугор (фото)

Дослідник провів широке дослідження і дійшов висновку, що ймовірність того, що чудовисько озера Лох-Несс — просто гігантський вугор, направляється до нуля.

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Вважається, що перші свідчення про чудовисько шотландського озера Лох-Несс з'явилися задовго до 1933 року, проте всесвітня "слава" дійшла Нессі саме 2 травня 1933 року, коли про нього згадали у звіті власники готелю в Драмнадрочіті, пише Daily Mail.

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Відтоді чи то сторічна містифікація, чи справжній доісторичний родич, Лохнеське чудовисько викликає інтерес вчених і любителів усього незвичайного. За десятки років досліджень з'явилися сотні гіпотез, які намагаються пояснити існування монстра шотландського озера, найбільш популярні з них вважають, що Нессі може бути:

плезіозавром;

тюленем;

вугром;

осетром.

Зазначимо, що ще у 2019 році професор Ніл Геммелл з Університету Отаго разом із командою провів одне з наймасштабніших досліджень — тоді вони взяли близько 250 проб води з озера Лох-Несс та вивчили знайдену в них ДНК. Дослідники ідентифікували ДНК 15 різних видів риб та близько 3 тисяч бактерій, проте не знайшли жодних доказів того, що в озері мешкають плезіозаври — доісторичні морські рептилії, які могли жити на Землі 66 мільйонів років тому і були родичами Нессі.

Дослідники також не виявили свідчень про існування тут великих риб, зокрема осетрів, сомів і гренландських акул. Однак ДНК свідчила про те, що в озері у великій кількості є вугри. Тоді ж вчені припустили, що Нессі, можливо, насправді був гігантським вугром близько 6 метрів завдовжки.

[ + – ] Європейські вугри, або Anguilla anguilla (на фото), зазвичай виростають від 60 до 80 см Фото: Shutterstock/ABS Natural History

Перевірити цю теорію взявся аналітик і математик Флоу Фоксон, який вивчав фізику в університеті Ноттінгем. У своєму дослідженні він розрахував ймовірність того, що в озері Лох-Несс живе гігантський вугор.

Фоксон використав дані про улови і дійшов висновку, що в озері мешкають близько 8000 вугрів. Далі він розрахував можливість знайти тут вугра довжиною в один метр і дійшов висновку, що вона становить всього 1 до 50 000. Виходячи з цієї цифри, знайти в Лох-Несі вугра довжиною близько 6 метрів "практично дорівнює нулю". Так, Фоксон вважає, що якщо Нессі дійсно існує, то, найімовірніше, це не гігантський вугор, а щось інше.

[ + – ] Розподіл довжин європейських вугрів, спійманих в озері Лох-Несс (ліворуч), та графік, що показує ймовірність знаходження вугра не менше від довжини L в озері Лох-Несс (праворуч) Фото: Foxon F

Зауважимо, що європейські вугри (Anguilla anguilla) зазвичай виростають до 60-80 сантиметрів, проте були помічені і винятки. За словами Фоксона, протягом кількох поколінь справді можна очікувати вугра завдовжки близько одного метра, проте це зовсім "не те чудовисько".

До речі, раніше дослідники також вважали, що спостереження Нессі можуть бути результатами природних бульбашок або "колективною ілюзією". Фоксон вважає, що появи Нессі можна також пояснити "хвильовими явищами" або випадковими "бродячими ссавцями".

Раніше Фокус писав про те, що Нессі досі тут: на озері Лох-Несс знову бачили його таємничого мешканця.