Несси все еще здесь: на озере Лох-Несс снова видели его таинственного обитателя

Женщина, сделавшая видеозапись, утверждает, что засняла кого-то "большого" под водой

Под конец 2020 года, жители окрестностей шотландского озера Лох-Несс заявили о 13-й встрече с неизведанным. 38-летняя Луиза Пауэр, мать двоих детей и учительница средней школы, гуляя у озера, сняла что-то необъяснимое под толщей воды. Об этом пишет Daily Mail.

Луиза всю жизнь прожила у озера, в котором, как утверждают некоторые, живет таинственное существо, однако увидела его в первый раз. И даже сняла его на видео.

Несси, как прозвали обитателя озера местные, Луизе не показалось, но под толщей воды двигалось что-то большое. Женщина рассказала, что прогуливалась у Лох-Несс вместе с матерью, когда та сказала: "Что это? Смотрите!".

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"Я ожидала увидеть тюленя, или что-то подобное и мы 20 минут наблюдали за этим существом, пока оно плавало посреди озера. После него оставался след, а потом оно нырнуло, подняв волну, и ушло на дно. Я просто не могла поверить, что я это видела. Оно было большое и беловато-серое", — рассказала женщина. И упомянула, что всегда верила в существование Несси, но никогда не видела ничего подобного.

Встреча Луизы с Несси стала 13 за 2020 год. В 2019-м Несси видели 18 раз. Однако наиболее знаковым изображением, связанным с легендой, является снимок Роберта Уилсона, сделанный в 1934 году.

[ + – ] Фотография Роберта Уилсона

Больше никому не удалось снять Несси с того времени. Но ранее в 2020-м гидролокатор обнаружил загадочное "нечто" на дне озера.

Лох-несское чудовище, или Несси — чудовище, которое, согласно шотландской городской легенде, обитает в озере Лох-Несс.

По преданию, первыми, кто поведал миру о таинственном существе в далеком шотландском озере, были римские легионеры, с мечом в руках осваивавшие кельтские просторы на заре христианской эры. Местные жители увековечили в камне всех представителей шотландской фауны — от оленя до мыши. Единственным каменным изваянием, идентифицировать которое римляне не смогли, было странное изображение длинношеего тюленя исполинских размеров.

Первое письменное упоминание о загадочном существе, обитающем в водах озера Лох-Несс, восходит к VI веку нашей эры. В жизнеописании святого Колумбы, написанном через сто лет после событий Адомнаном, аббатом Айонского монастыря в Шотландии, рассказано о триумфе святого над "водяным зверем" в реке Несс. Настоятель Колумба тогда занимался обращением в веру язычников пиктов и скоттов в своем новом монастыре у западного побережья Шотландии. Согласно житию, однажды Колумба вышел к Лох-Нессу и увидел, что местные жители хоронят одного из своих людей — тот был искалечен и убит, когда плавал в озере. Его погубил Нисаг (кельтское название чудовища). Местные жители, вооруженные баграми, чтобы отгонять чудовище, подтащили тело погибшего к берегу. Один из учеников святого легкомысленно бросился в воду и поплыл через узкий пролив, чтобы пригнать лодку. Когда он отплыл от берега, "из воды поднялся странного вида зверь, наподобие гигантской лягушки, только это была не лягушка". Колумба отогнал чудовище с помощью молитвы.

[ + – ] Снимок Иэна Бремнера, сделанный в 2016 году

Первые задокументированные сведения о наблюдении существ на озере относятся ко времени постройки старой военной дороги генерала Уэйда на южном берегу (XVIII век) — тогда взрывные работы недалеко у Фойерса спугнули двух огромных дремавших чудищ. На протяжении XIX века приходили сообщения, описывавшие исполинских саламандр.

С того времени Несси периодически показывается наблюдателям, однако до сих пор нет ни одного подробного снимка, или видеозаписи существа.