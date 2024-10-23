На пляж выбросилось загадочное морское существо: в сети пишут, что это динозавр (фото)

Эксперт Тим Дейли из Калифорнийского департамента рыбного хозяйства и дикой природы объяснил, что рыба имеет змеевидный вид, стройное и длинное туловище, а также острые зубы.

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Загадочное морское существо с открытой пастью и острыми зубами выбросилось на берег вблизи Лагуна Найджел (Калифорния, США). На опубликованном кадре можно заметить, что его стройное и длинное туловище запуталось в водорослях. Местные жители понятия не имеют, что это может быть, но выдвигают в Reddit самые разные версии.

Кое-кому жуткий подводный обитатель напомнил плезиозавра — доисторическую морскую рептилию, которую часто связывают с легендой о Лох-Несском чудовище.

"Когда я увидел эту голову, моя первая мысль была: "Вау, почему она выглядит как плезиозавр?" — написал под снимком один из участников обсуждения. Другой комментатор добавил: "Мне теперь будут сниться кошмары".

Загадочное морское существо с открытой пастью и острыми зубами напугало людей Фото: Reddit

Несмотря на фантастические теории, эксперты быстро определились с идентификацией существа. По словам Тима Дейли, представителя Калифорнийского департамента рыбного хозяйства и дикой природы, существо на вирусной фотографии, скорее всего, обычная мурена — отдельный вид, который живет в водах Южной Калифорнии.

Эксперт в интервью изданию SFGATE объяснил, что рыба побелела после гибели (обычно она желтоватая или коричневая с пятнами), но в целом соответствует всем остальным характеристикам, в частности имеет змеевидный вид и острые зубы.

Мурены живут на коралловых рифах, а также скалистых участках вдоль побережья и часто попадаются на глаза дайверам, которые тренируются в этом регионе. Эти рыбы, очевидно, не столь интересны, как плезиозавры, но имеют собственную удивительную историю. Например, в Древнем Риме их использовали для приготовления изысканных блюд, а порой даже одевали в яркие наряды для развлечения.

Скорее всего, это обычная мурена Фото: Reddit

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

А вот рыбак Ллойд Уотсон из Великобритании поймал в искусственном озере Чу-Велли, что вблизи Бристоля, щуку с рекордным весом — 47 фунтов 5 унций (почти 22 кг).