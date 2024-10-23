На пляж викинулась загадкова морська істота: у мережі пишуть, що це динозавр (фото)

Експерт Тім Дейлі з Каліфорнійського департаменту рибного господарства і дикої природи пояснив, що риба має змієподібний вигляд, стрункий та довгий тулуб, а також гострі зуби.

Related video

Загадкова морська істота з відкритою пащею та гострими зубами викинулася на берег поблизу Лагуна Найджел (Каліфорнія, США). На опублікованому кадрі можна помітити, що її стрункий та довгий тулуб заплутався у водоростях. Місцеві мешканці й гадки не мають, що це може бути, але висувають у Reddit найрізноманітніші версії.

Декому моторошний підводний мешканець нагадав плезіозавра — доісторичну морську рептилію, яку часто пов'язують з легендою про Лох-Несське чудовисько.

"Коли я побачив цю голову, моя перша думка була: "Вау, чому вона виглядає як плезіозавр?" — написав під знімком один з учасників обговорення. Інший коментатор додав: "Мені тепер будуть снитися кошмари".

Загадкова морська істота з відкритою пащею та гострими зубами налякала людей Фото: Reddit

Попри фантастичні теорії, експерти швидко визначилися з ідентифікацією істоти. За словами Тіма Дейлі, представника Каліфорнійського департаменту рибного господарства і дикої природи, істота на вірусній фотографії, швидше за все, звичайна мурена — окремий вид, який живе у водах Південної Каліфорнії.

Експерт в інтерв'ю виданню SFGATE пояснив, що риба побіліла після загибелі (зазвичай вона жовтувата або коричнева з плямами), але загалом відповідає всім іншим характеристикам, зокрема має змієподібний вигляд та гострі зуби.

Мурени живуть на коралових рифах, а також скелястих ділянках уздовж узбережжя й часто потрапляють на очі дайверів, які тренуються у цьому регіоні. Ці риби, очевидно, не настільки цікаві, як плезіозаври, але мають власну дивовижну історію. Наприклад, у Стародавньому Римі їх використовували для приготування вишуканих страв, а часом навіть одягали у яскраві вбрання для розваги.

Швидше за все, це звичайна мурена Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи — річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, із часом відновлюється в цій водоймі.

А от рибалка Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, щуку з рекордною вагою — 47 фунтів 5 унцій (майже 22 кг).