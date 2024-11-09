В Шотландии нашли в бутылке письмо, которое написали более 130 лет назад: оно открыло тайну маяка

Бутылка была найдена внутри маяка Корсуолл в самой северной точке Рейна Галловея. Письмо датировано 4 сентября 1892 года, написано пером и чернилами.

В Шотландии нашли бутылку с посланием 132-летней давности глубоко внутри стен маяка на юге Шотландии. Письмо в середине бутылки, оставили строители сооружения. Об этом пишет ВВС.

Бутылка была найдена внутри маяка Корсуолл в самой северной точке Рейна Галловея. Письмо датировано 4 сентября 1892 года, написано пером и чернилами. В нем раскрываются имена трех инженеров, которые установили новый тип светильников в 30-метровой башне. Там также есть имена трех охранников маяка.

Бутылку размером 8 дюймов (20 см) нашел Росс Рассел, инженер-механик Совета северных маяков, во время осмотра сооружения. Он заметил его после того, как снял панели в шкафу.

Росс (справа) нашел бутылку вместе со своими коллегами Морганом Деннисоном и Нилом Армстронгом, прежде чем отдать ее смотрителю маяка Корсуолл

Бутылка имеет выпуклое основание, из-за чего она не может стоять вертикально, и сделана она из грубого стекла, полного крошечных пузырьков воздуха. Пришлось срезать верхнюю часть пробки и очень осторожно ее доставать.

Что было в письме?

Лист маяка датирован 1892 годом.

"Станция световых и туманных сигналов Corsewall, 4 сентября 1892 г.

Этот фонарь был установлен инженерами Джеймсом Уэллсом, Джоном Вествудом Миллрайтом, инженером Джеймсом Броди, Дэвидом Скоттом Лейборером из фирмы James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Эдинбург, в течение месяцев с мая по сентябрь и повторно зажжен в четверг вечером 15 числа Сентября 1892 года.

В письме упоминается Джон Уилсон (второй слева). Он изображен с Робертом Мюрреем (справа), Джорджем Крейгом и неизвестным сторожем, который, как полагают, был в гостях.

На станции в это время находились: Джон Уилсон, директор, Джон Б. Хендерсон, 1-й помощник, Джон Локхарт, 2-й помощник.

Объектив и машину изготовили James Dove & Co Engineers Greenside Edinburgh и устанавливали Уильям Бернес, Джон Харроуэр, Джеймс Додс. Инженеры вышеупомянутой фирмы", — говорится в письме.

Лист маяка датирован 1892 годом

Сам маяк был построен 209 лет назад. Люди, которые написали записку в 1892 году, были на маяке, чтобы установить другой тип фонаря и остекления на вершине башни.

Бутылку и записку передали в штаб-квартиру Совета северных маяков в Эдинбурге.

Напомним, что в Канаде мальчик из детского сада нашел бутылку с письмом, отправленную в озеро Онтарио 26 лет назад. В своем послании маленькая девочка рассказала о книге, которую читал их класс — "Плотина к морю".