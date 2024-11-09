У Шотландії знайшли в пляшці лист, який написали понад 130 років тому: він відкрив таємницю маяка

Пляшка була знайдена всередині маяка Корсуолл у найпівнічнішій точці Рейну Галловея. Лист датований 4 вересня 1892 року, написаний пером і чорнилом.

У Шотландії знайшли пляшку з посланням 132-річної давнини глибоко всередині стін маяка на півдні Шотландії. Лист в середині пляшки, залишили будівельники споруди. Про це пише ВВС.

Пляшка була знайдена всередині маяка Корсуолл у найпівнічнішій точці Рейну Галловея. Лист датований 4 вересня 1892 року, написаний пером і чорнилом. У ньому розкриваються імена трьох інженерів, які встановили новий тип світильників у 30-метровій вежі. Там також є імена трьох охоронців маяка.

Пляшку розміром 8 дюймів (20 см) знайшов Росс Рассел, інженер-механік Ради північних маяків, під час огляду споруди. Він помітив його після того, як зняв панелі в шафі.

Росс (справа) знайшов пляшку разом зі своїми колегами Морганом Деннісоном і Нілом Армстронгом, перш ніж віддати її доглядачу маяка Корсуолл

Пляшка має опуклу основу, через що вона не може стояти вертикально, і зроблена вона з грубого скла, повного крихітних бульбашок повітря. Довелося зрізати верхню частину пробки і дуже обережно її діставати.

Що було в листі?

Лист маяка датований 1892 роком.

"Станція світлових і туманних сигналів Corsewall, 4 вересня 1892 р.

Цей ліхтар був встановлений інженерами Джеймсом Уеллсом, Джоном Вествудом Міллрайтом, інженером Джеймсом Броді, Девідом Скоттом Лейборером з фірми James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Единбург, протягом місяців з травня по вересень і повторно запалений у четвер увечері 15 числа, вересень 1892 року.

У листі згадується Джон Вілсон (другий зліва). Він зображений із Робертом Мюрреєм (праворуч), Джорджем Крейгом і невідомим сторожем, який, як вважають, був у гостях.

На станції в цей час перебували: Джон Вілсон, директор, Джон Б. Хендерсон, 1-й помічник, Джон Локхарт, 2-й помічник.

Об’єктив і машину виготовили James Dove &Co Engineers Greenside Edinburgh і встановлювали Вільям Бернес, Джон Харроуер, Джеймс Додс. Інженери вищезгаданої фірми", — йдеться в листі.

Лист маяка датований 1892 роком

Сам маяк був збудований 209 років тому. Люди, які написали записку в 1892 році, були на маяку, щоб встановити інший тип ліхтаря та скління на вершині вежі.

Пляшку і записку передали в штаб-квартиру Ради північних маяків в Единбурзі.

Нагадаємо, що у Канаді хлопчик із дитячого садка знайшов пляшку з листом, відправлену в озеро Онтаріо 26 років тому. У своєму посланні маленька дівчинка розповіла про книжку, яку читав їхній клас — "Гребля до моря".