Использовался как дверной фиксатор: мраморный бюст продадут минимум за 3 млн долларов

Скульптура была куплена всего за 6 долларов и использовалась для фиксации дверей. Впоследствии ее оценили и долгое время не выставляли на продажу из-за большой стоимости.

Бюст Бушардона, который был куплен за 6 долларов США и использовался как фиксатор для дверей сарая, может быть продан минимум за 3,2 миллиона долларов США. Об этом сообщает CNN.

В мае совет города Хайленд (Шотландия) в своем отчете отметил, что с аукционным домом Sotheby's связался частный покупатель из-за рубежа и выдвинул предложение о покупке бюста. Он назвал сумму более £2,5 млн. Неизвестный покупатель также предложил заплатить за музейную копию бюста. После публичных консультаций члены Комитета совета рекомендовали его продать.

Издание отмечает, что ранее бюст не выставлялся на продажу из-за его высокой стоимости. В 2016 году бюст году был передан в аренду Лувру в Париже, а годом позже — Музею Гетти в Лос-Анджелесе.

Бюст создан французским скульптором Эдме Бушардоном в начале XVIII века и изображает землевладельца и политика Джона Гордона. Он был приобретен властями города Инвергордон, однако впоследствии бюст был утерян. В 1998 году было обнаружено, что скульптура использовалась как держатель открытой двери сарая.

Напомним, ранее анонсировалась продажа работы итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комик" с бананом, приклеенным к стене скотчем. Планировалось, что он будет продан за 1 миллион долларов.

Добавим, что на аукционе также продадут каменную табличку с заповедями из Ветхого Завета. За нее ожидают получить 2 миллиона долларов.