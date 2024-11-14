Використовувався як дверний фіксатор: мармуровий бюст продадуть мінімум за 3 млн доларів

Скульптура була куплена всього за 6 доларів і використовувалась для фіксації дверей. Згодом її оцінили та довгий час не виставляли на продаж через велику вартість.

Бюст Бушардона, який був куплений за 6 доларів США та використовувався як фіксатор для дверей сараю, може бути продана мінімум за 3,2 мільйона доларів США. Про це повідомляє CNN.

В травні рада міста Хайленд (Шотландія) у своєму звіті зазначила, що з аукціонним будинком Sotheby's зв'язався приватний покупець із-за кордону і висунув пропозицію щодо покупки погруддя. Він назвав суму понад £2,5 млн. Невідомий покупець також запропонував заплатити за музейну копію бюста. Після публічних консультацій члени Комітету ради рекомендували його продати.

Видання зазначає, що раніше бюст не виставлявся на продаж через його високу вартість. У 2016 бюст році його було передано в оренду Лувру в Парижі, а роком пізніше — Музею Гетті в Лос-Анджелесі.

Погруддя створене французьким скульптором Едме Бушардоном на початку XVIII століття і зображає землевласника і політика Джона Гордона. Воно було придбане владою міста Інвергордон, однак згодом бюст був загублений. У 1998 році було виявлено, що скульптура використовувалась як утримувач відчинених дверей сараю.

Нагадаємо, раніше анонсувався продаж роботи італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комік" з бананом, приклеєним до стіни скотчем. Планувалась, що він буде проданий за 1 мільйон доларів.

Додамо, що на аукціоні також продадуть кам'яну табличку з заповідями зі Старого Завіту. За неї очікують отримати 2 мільйони доларів.