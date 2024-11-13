Вагою майже 60 кг: на аукціоні за $ 2 млн продадуть табличку з біблійними заповідями (відео)

Вік таблички близько 1500 років. Знайшли її на початку 20 століття і спочатку використовували як бруківку на одному з подвір'їв.

Кам'яну табличку з заповідями зі Старого Завіту буде продано на аукціоні Sotheby's в грудні за 2 мільйони доларів. Про це повідомляє CNN.

Аукціон відбудеться 18 грудня. Сам лот можна буде побачити у виставковій залі Sotheby's у Нью-Йорку з 5 грудня.

"Ця чудова табличка — не лише надзвичайно важливий історичний артефакт, а й відчутний зв'язок із віруваннями, які допомогли сформувати західну цивілізацію. Зустрітися з цією спільною культурною спадщиною — значить здійснити подорож крізь тисячоліття і долучитися до культур і вірувань, переданих через один із найраніших і найстійкіших моральних кодексів людства", — зазначив глобальний керівник відділу книг та рукописів Sotheby's Річард Остін.

Вік таблички становить близько 1500 років і відноситься вона до пізньої римсько-візантійської доби. Цей артефакт стародавнього світу лишався забутим протягом сотень років.

Важить лот 115 фунтів, його висота — 2 фути. Виявлена табличка була у 1913 році під час розкопок нової залізничної лінії у південній частині території сучасного Ізраїлю. На ній було написано 10 біблійних законів. Спочатку знахідку не оцінили й використовували її як бруківку на подвір'ї одного з будинків.

На камені — 20 рядків тексту, які тісно пов'язані з віршами з Біблії. Наразі на ній лише дев'ять із 10 заповідей, бракує одного правила: "Не вимовляй імені Господа даремно".

Нагадаємо, в серпні стало відомо про археологічні дослідження, які виявили залишки стародавнього храму. Він міг бути пов'язаний із подіями, описаними в Новому Заповіті — саме в цьому місці Ісус міг творити чудеса та проповідувати.

Зазначимо, що на початку листопада військові ЗСУ неподалік Сіверська знайшли Біблію 1908 року видання. Вона була виявлена в розбитій окупантами хаті.