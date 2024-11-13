Весом почти 60 кг: на аукционе за $2 млн продадут табличку с библейскими заповедями (видео)

Возраст таблички около 1500 лет. Нашли ее в начале 20 века и сначала использовали как брусчатку на одном из дворов.

Каменная табличка с заповедями из Ветхого Завета будет продана на аукционе Sotheby's в декабре за 2 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.

Аукцион состоится 18 декабря. Сам лот можно будет увидеть в выставочном зале Sotheby's в Нью-Йорке с 5 декабря.

"Эта замечательная табличка — не только чрезвычайно важный исторический артефакт, но и ощутимая связь с верованиями, которые помогли сформировать западную цивилизацию. Встретиться с этим общим культурным наследием — значит совершить путешествие сквозь тысячелетия и приобщиться к культурам и верованиям, переданным через один из самых ранних и устойчивых моральных кодексов человечества", — отметил глобальный руководитель отдела книг и рукописей Sotheby's Ричард Остин.

Возраст таблички составляет около 1500 лет и относится она к поздней римско-византийской эпохе. Этот артефакт древнего мира оставался забытым в течение сотен лет.

Весит лот 115 фунтов, его высота — 2 фута. Обнаружена табличка была в 1913 году во время раскопок новой железнодорожной линии в южной части территории современного Израиля. На ней было написано 10 библейских законов. Сначала находку не оценили и использовали ее как брусчатку во дворе одного из домов.

На камне — 20 строк текста, которые тесно связаны со стихами из Библии. Сейчас на ней только девять из 10 заповедей, не хватает одного правила: "Не произноси имени Господа впустую".

Напомним, в августе стало известно об археологических исследованиях, которые обнаружили остатки древнего храма. Он мог быть связан с событиями, описанными в Новом Завете — именно в этом месте Иисус мог творить чудеса и проповедовать.

Отметим, что в начале ноября военные ВСУ неподалеку Северска нашли Библию 1908 года издания. Она была обнаружена в разбитом оккупантами доме.