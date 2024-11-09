Неочікувана знахідка ЗСУ: в знищеному будинку бійці знайшли Біблію, якій понад сто років

В Страткомі зазначили, що наразі книга перебуває в Службі військових капеланів, а якщо не знайдуть власників — виставлять в музеї.

Неподалік Сіверська українські військові знайшли Біблію 1908 року видання. Вона була виявлена в розбитій окупантами хаті бійцями 4 лінійного батальйону Президентської бригади. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine

"Біблія 1908 року видання, знайдена у 2023 році в розбитій окупантами хаті неподалік від Сіверська бійцями 4 лінійного батальйону Президентської бригади. Цікаво, що книга перебувала в розбитій стіні. Військові, що віднайшли її, навіть не впевнені, чи знали про її існування останні господарі хати", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що бійці передали книгу в Службу військових капеланів ЗСУ. Якщо надалі власників книги не буде встановлено, книга буде виставлена в музеї.

Нагадаємо, що 8 листопада бійці ЗСУ уразили дві системи ТОС-1А "Солнцепек" на Харківському напрямку. Операцію було проведено із застосуванням дронів. Зазначено, що через удар вогнеметні системи потребують ремонту — це знижує на деякий час боєздатність російських військ на цьому напрямку.

Додамо, що наступного дня, 9 листопада, стало відомо, що українські протитанкісти знищили БМП "Термінатор" — рідкісну модель російської бойової машини. ЗСУ намагались довгий час його вполювати й знищили під час одного з останніх штурмів. Вартість такої машини сягає від 1,5 до 5 мільйонів доларів.