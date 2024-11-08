Бійці ЗСУ вразили дві системи ТОС-1А "Солнцепек" на Харківському напрямку (відео)

Судячи з кадрів, обидва ТОС-1А були вражені FPV-дронами з кормової частини в направляючі, що повністю вивело системи з ладу.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" із 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка повідомив про поразку двох важких вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек" на Харківщині.

Операцію було проведено із застосуванням дронів, які, за словами комбата, продемонстрували високу ефективність.

"Правильно підготовлені дрони та майстерність наших операторів пробивають будь-яку броню противника", — ідеться в пості.

Судячи з кадрів, обидва ТОС-1А були вражені з кормової частини в напрямні, що вивело системи з ладу.

Попри відсутність детонації боєкомплекту, вогнеметні системи потребують ремонту, що тимчасово знижує боєздатність російських військ на цьому напрямку. Такі удари засвідчують тактичні успіхи українських безпілотних підрозділів у послабленні сил противника.

Як повідомили оглядачі "Мілітарного", аналогічну атаку здійснили бійці 3-ї окремої штурмової бригади в Харківській області. Тоді було завдано подібного удару по ТОС-1А, пошкодивши систему за допомогою FPV-дрона. А в серпні під Запоріжжям український FPV-дрон повністю знищив ТОС-1А, атакувавши систему з повним боєкомплектом, що призвело до детонації та знищення екіпажу.

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