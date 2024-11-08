Бойцы ВСУ поразили две системы ТОС-1А "Солнцепек" на Харьковском направлении (видео)
Судя по кадрам оба ТОС-1А были поражены FPV-дронами с кормовой части в направляющие, что полностью вывело системы из строя.
Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко сообщил о поражении двух тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" на Харьковщине.
Операция была проведена с применением дронов, которые, по словам комбата, продемонстрировали высокую эффективность.
"Правильно подготовленные дроны и мастерство наших операторов пробивают любую броню противника", — говорится в посте.
Судя по кадрам оба ТОС-1А были поражены с кормовой части в направляющие, что вывело системы из строя.
Несмотря на отсутствие детонации боекомплекта, огнеметные системы нуждаются в ремонте, что временно снижает боеспособность российских войск на этом направлении. Такие удары показывают тактические успехи украинских беспилотных подразделений в ослаблении сил противника.
Как сообщили обозреватели "Милитарного", аналогичная атака была осуществлена бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области. Тогда был нанесен подобный удар по ТОС-1А, повредив систему с помощью FPV-дрона. А в августе под Запорожьем украинский FPV-дрон полностью уничтожил ТОС-1А, атаковав систему с полным боекомплектом, что привело к детонации и уничтожению экипажа.Важно
Напомним, 6 ноября в ходе атаки на территории Дагестана беспилотники Главного разведывательного управления поразили российские корабли в Каспийском море. По словам российских журналистов, ПВО не справилась с "кукурузником со взрывчаткой".