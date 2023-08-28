В озері щось є: мисливці на Лох-Несське чудовисько зробили заяву після масштабних пошуків

У пошуковій операції взяли участь понад 200 осіб і ще 300 користувачів мережі стежили за дійством онлайн. Щоб відшукати міфічну істоту використовували човни та гідрофони.

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"Мисливці" на Лох-Несське чудовисько заявляють про "чотири характерні звуки", почуті під час найамбітнішої пошукової операції за останні півстоліття. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Дослідники об'єднали зусилля в пошуках цієї міфічної істоти, зібравши близько 200 добровольців на березі знаменитого шотландського озера Лох-Несс неподалік від Інвернесса.

За важких погодних умов учасники операції влаштувалися на березі та розпочали спостереження. До того ж близько 300 осіб стежили за перебігом подій через онлайн-трансляцію у вихідні дні.

Цей захід об'єднав зусилля оновленого Лох-Несського центру з незалежною дослідницькою групою Loch Ness Exploration (LNE), обіцяючи надати глибший погляд на довгоживучий міф про Лох-Несське чудовисько.

Меган Раф, керівник з маркетингу Лох-Несського центру, поділилася: "Ми були приємно здивовані таким ентузіазмом. Ми отримуємо листи від людей з усього світу, від Австралії до Канади, відображаючи їхню пристрасть до загадкової Нессі".

Серед використаних технологій на озері були гідрофони, призначені для виявлення підводних акустичних сигналів, і сонари, що випромінюють світло на дно озера і відображають зображення того, що ховається в його глибинах. Освітлювали процес також невеликі плавзасоби.

Лох-Несське чудовисько, іменоване також Нессі, стало популярним персонажем шотландського фольклору з 1930-х років. Дослідники на човні з гідрофонною системою повідомили, що під час тестування було зафіксовано "чотири характерні звуки", походження яких залишається загадкою.

Пол Ніксон, генеральний менеджер центру Лох-Несс, сказав, що, на його думку, в озері є "щось", що варто пошукати, і додав: "Я вважаю, що в глибинах Лох-Несса таїться щось велике.

"Я не знаю, чи чудовисько це — я не знаю, що це таке, але я вважаю, що там щось є", — додав Ніксон.

Нагадаємо, що в червні 2023 року француз Етьєн Камель із Ліона, стверджував, що під час відпочинку біля озера Лох-Несс він помітив "величезну темну фігуру" у воді.

Також у червні повідомлялося, що таємниці Лох-Несського чудовиська незабаром можуть бути розкриті через стрімке падіння рівня води в озері.