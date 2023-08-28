В озере что-то есть: охотники на Лох-Несское чудовище сделали заявление после масштабных поисков

В поисковой операции приняли участие более 200 человек и еще 300 пользователей сети следили за действом онлайн. Чтобы отыскать мифическое существо использовали лодки и гидрофоны.

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"Охотники" на Лох-несское чудовище заявляют о "четырех характерных звуках", услышанных в ходе наиболее амбициозной поисковой операции за последние полвека. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Исследователи объединили усилия в поисках этого мифического существа, собрав около 200 добровольцев на берегу знаменитого шотландского озера Лох-Несс неподалеку от Инвернесса.

При трудных погодных условиях участники операции устроились на берегу и приступили к наблюдениям. К тому же около 300 человек следили за ходом событий через онлайн-трансляцию в выходные дни.

Это мероприятие объединило усилия обновленного Лох-Нессского центра с независимой исследовательской группой Loch Ness Exploration (LNE), обещая предоставить более глубокий взгляд на долгоживущий миф о Лох-несском чудовище.

Меган Раф, руководитель по маркетингу Лох-Нессского центра, поделилась: "Мы были приятно удивлены таким энтузиазмом. Мы получаем письма от людей со всего мира, от Австралии до Канады, отражая их пристрастие к загадочной Несси".

Среди использованных технологий на озере были гидрофоны, предназначенные для обнаружения подводных акустических сигналов, и сонары, излучающие свет на дно озера и отображающие изображения того, что скрывается в его глубинах. Освещали процесс также небольшие плавсредства.

Лох-несское чудовище, именуемое также Несси, стало популярным персонажем шотландского фольклора с 1930-х годов. Исследователи на лодке с гидрофонной системой сообщили, что в ходе тестирования были зафиксированы "четыре характерных звука", происхождение которых остается загадкой.

Пол Никсон, генеральный менеджер центра Лох-Несс, сказал, что, по его мнению, в озере есть "что-то", что стоит поискать, и добавил: "Я считаю, что в глубинах Лох-Несса таится нечто большое.

"Я не знаю, чудовище ли это — я не знаю, что это такое, но я считаю, что там что-то есть", — добавил Никсон.

Напомним, что в июне 2023 года француз Этьен Камель из Лиона, утверждал, что во время отдыха у озера Лох-Несс он заметил "огромную темную фигуру" в воде.

Также в июне сообщалось, что тайны Лох-несского чудовища вскоре могут быть раскрыты из-за стремительного падения уровня воды в озере.